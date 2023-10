publicite

0 Partages Partager Twitter

« Tiid Gomin » ou « il faut qu’on se parle » en français, est la nouvelle œuvre de l’artiste musicien Sana Bob. Dédicacé le samedi 14 octobre 2023, le titre prône le dialogue et une bonne cohésion sociale.

La suite après cette publicité

Salif Sana, à l’état civil, Sana Bob est connu pour son engagement de par ses sorties musicales. Grand ambassadeur de la paix, Sana Bob œuvre pour faire de la cohésion sociale une réalité au Burkina Faso.

« Tiid Gomin », sa dernière sortie musicale ne déroge pas à cette règle. « Tiid Gomin » invite au dialogue, à une communication pour traverser cette phase sombre que vit le Burkina Faso. Ayant d’ailleurs passé par plusieurs autres actions, cette fois-ci, Sana Bob s’est penché sur les confessions religieuses dans ce clip.

« Le problème du Burkina Faso, c’est parce qu’on ne se parle pas. C’est parce qu’on ne s’aime pas. A travers cette chanson, j’invite les uns et les autres à discuter. J’ai mis l’accent sur les confessions religieuses dans le clip, parce que j’estime qu’on a essayé plusieurs autres solutions qui n’ont pas marché. Je pense que c’est avec Dieu qu’on pourra trouver la solution à nos problèmes », a lancé l’artiste musicien.

Ayant été témoin de la dédicace du clip, Jacob Yacouba Barry, parrain de la cérémonie se dit ébloui par ce qu’il a visionné. « Je suis très satisfait de l’œuvre artistique que je viens de voir. En vérité aussi, il n’y a rien d’étonnant, parce que Sana Bob est un artiste qui est inscrit dans la logique de chanter son temps.

Et il est le docteur par essence des maux qui minent notre société, il apporte alors des solutions, des promotions qui méritent d’être écoutées, qui méritent d’être véhiculées, parce que c’est fort de sens et c’est très profond », a-t-il argué.

Même son de cloche chez l’artiste musicien David le Combattant qui dit apprécier l’œuvre de Sana Bob, par sa qualité et le message qui y est véhiculé.

« Ce que Bob a fait, moi j’ai aimé, j’ai adoré. On est dans cette situation et moi c’est mon combat depuis longtemps, toujours conscientiser et montrer ce qui ne va pas aujourd’hui », a indiqué l’ex membre du groupe emblématique Faso Kombat.

Le clip est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et également en CD et Clé USB.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite