Burkina Faso : Refus d’enregistrement dans les hôtels, achats suspects, occupations inhabituelles et repérages sensibles dans le viseur de l’opération Wibga 2

Le ministère de la Sécurité a lancé, le mardi 28 avril 2026, l’opération Wibga 2 sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la sécurité intérieure et de consolidation de la veille citoyenne face aux menaces sécuritaires.

Dans un communiqué officiel, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur engagement constant dans la surveillance communautaire et leur contribution active à la stabilité du pays.

Les autorités invitent les citoyens à observer strictement les consignes de sécurité, à faire preuve d’une vigilance accrue et à signaler sans délai tout comportement suspect aux services compétents.

Parmi les situations nécessitant une alerte figurent notamment les achats inhabituels de vivres, l’acquisition de produits dangereux ou de composants explosifs, les occupations soudaines d’habitations par des inconnus, les refus d’enregistrement dans les hôtels, les mouvements suspects autour des infrastructures stratégiques ainsi que les demandes d’informations sur des sites sensibles.

Le ministère rappelle que la sécurité repose sur un principe de co-production entre les forces de défense, les services compétents et les populations. Chaque citoyen est ainsi appelé à jouer pleinement son rôle dans la prévention des menaces.

Pour faciliter les signalements, plusieurs numéros verts gratuits sont mis à la disposition du public, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 16, 17, 199 et 1010. À travers l’opération Wibga 2, le gouvernement entend renforcer la mobilisation nationale autour d’un impératif commun : préserver la paix, protéger les populations et défendre l’intégrité du territoire.