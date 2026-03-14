Irak : L’ambassade des États-Unis à Bagdad visée par une attaque de drones

L’Ambassade des États-Unis à Bagdad a été la cible d’une attaque de drones le samedi 14 mars 2026, dans la capitale irakienne. L’incident est survenu quelques heures seulement après une frappe visant un bastion des Brigades du Hezbollah, nous apprend Cnews.

Selon des sources sécuritaires citées, plusieurs projectiles de type drones ont visé le complexe diplomatique au lever du jour. L’ambassade est située dans la très sécurisée Zone verte de Bagdad, un secteur qui abrite de nombreuses institutions gouvernementales et représentations diplomatiques à Bagdad.

D’après ces mêmes sources, l’attaque pourrait constituer une riposte aux frappes menées plus tôt dans la capitale irakienne contre les Brigades du Hezbollah, un groupe armé pro-iranien classé organisation terroriste par les États-Unis. Ces frappes auraient fait au moins trois morts.

Toutefois, à ce stade, le mouvement armé n’a pas revendiqué l’attaque contre l’ambassade américaine.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, il s’agit de la deuxième attaque visant la représentation diplomatique américaine à Bagdad, illustrant l’escalade des tensions dans la région.