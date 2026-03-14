Irak : L’ambassade des États-Unis à Bagdad visée par une attaque de drones

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute

L’Ambassade des États-Unis à Bagdad a été la cible d’une attaque de drones le samedi 14 mars 2026, dans la capitale irakienne. L’incident est survenu quelques heures seulement après une frappe visant un bastion des Brigades du Hezbollah, nous apprend Cnews.

Selon des sources sécuritaires citées, plusieurs projectiles de type drones ont visé le complexe diplomatique au lever du jour. L’ambassade est située dans la très sécurisée Zone verte de Bagdad, un secteur qui abrite de nombreuses institutions gouvernementales et représentations diplomatiques à Bagdad.

Lire également👉États-Unis : 10 millions de dollars offerts pour des informations sur des dirigeants iraniens

D’après ces mêmes sources, l’attaque pourrait constituer une riposte aux frappes menées plus tôt dans la capitale irakienne contre les Brigades du Hezbollah, un groupe armé pro-iranien classé organisation terroriste par les États-Unis. Ces frappes auraient fait au moins trois morts.

Toutefois, à ce stade, le mouvement armé n’a pas revendiqué l’attaque contre l’ambassade américaine.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, il s’agit de la deuxième attaque visant la représentation diplomatique américaine à Bagdad, illustrant l’escalade des tensions dans la région.

     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Détroit d’Ormuz : Donald Trump appelle plusieurs pays à déployer des navires de guerre

il y a 1 heure

Industrie agroalimentaire : Le Premier ministre visite l’usine de transformation de tomates SOBTO à Bobo-Dioulasso

il y a 2 heures

Ouagadougou : Musulmans et chrétiens unis autour d’une rupture collective de jeûne pour la paix

il y a 7 heures

PJPCS 2026 : Le journalisme de paix franchit les frontières du Sahel

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page