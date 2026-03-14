États-Unis : 10 millions de dollars offerts pour des informations sur des dirigeants iraniens

Les États-Unis ont annoncé, le vendredi 13 mars 2026, une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de localiser ou d’identifier plusieurs hauts responsables iraniens, selon France Info.

L’appel à renseignements, lancé par le Département d’État des États-Unis, vise dix personnalités du pouvoir iranien, dont le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei et le responsable de la sécurité Ali Larijani.

Parmi les personnes citées figurent également le ministre de l’Intérieur Eskandar Momeni et le ministre du Renseignement et de la Sécurité Esmaïl Khatib.

Dans un communiqué, le Département d’État affirme que ces responsables « commandent et dirigent divers éléments du Corps des Gardiens de la Révolution islamique », accusé par Washington de planifier et de mener des actes terroristes à travers le monde.

Les autorités américaines invitent toute personne disposant d’informations à les transmettre via des canaux sécurisés, notamment l’application de messagerie chiffrée Signal.

Selon Washington, les informateurs pourraient bénéficier d’une réinstallation ainsi que d’une récompense financière.

Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué lors d’une frappe le 28 février au début du conflit régional.

Son fils, Mojtaba Khamenei, lui a succédé à la tête du pouvoir religieux en Iran. Toutefois, des interrogations persistent quant à son état de santé.

Blessé lors d’une frappe, le religieux de 56 ans n’est pas réapparu publiquement depuis sa désignation, se contentant de diffuser récemment un message écrit sans intervention vidéo ou audio.