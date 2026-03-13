Pisciculture au Burkina Faso : Le Premier ministre inaugure des unités industrielles de production d’aliments pour poissons

‎‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce vendredi 13 mars 2026 à Bobo-Dioulasso, à l’inauguration officielle d’unités industrielles de production d’aliments pour poissons. Cette réalisation s’inscrit dans la dynamique de transformation structurelle du secteur halieutique national et dans la mise en œuvre de l’Offensive agropastorale et halieutique engagée par le Gouvernement.

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‎Dans le cadre de cette offensive, le Burkina Faso ambitionne d’atteindre une production nationale de poisson de 100 000 tonnes. Pour concrétiser cet objectif, l’activité piscicole a été renforcée par l’installation de cages flottantes sur plusieurs plans d’eau du pays. Toutefois, malgré l’engagement croissant des acteurs, la filière demeurait confrontée à une contrainte majeure : la faible disponibilité d’aliments piscicoles produits localement. Sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Gouvernement a ainsi consenti d’importants investissements pour lever ce goulot d’étranglement.



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‎À cet effet, le ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques (MAERAH) a mobilisé plus de 1,5 milliard de francs CFA pour l’acquisition de deux usines modernes de production d’aliments pour poissons, dont l’une est implantée à Bobo-Dioulasso et l’autre à Bagré. Chacune de ces unités affiche une capacité de production comprise entre 1,5 et 2 tonnes par heure. Une troisième unité, également installée à Bobo-Dioulasso, vient compléter le dispositif avec une capacité de production de 1 tonne par heure.

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‎La société d’État FASO GUULGO, spécialisée dans la production d’aliments pour la volaille, le bétail et le poisson, assurera l’exploitation des deux unités de Bobo-Dioulasso. L’unité implantée à Bagré sera, quant à elle, gérée par la société d’État Faso Agropole.



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‎L’entrée en service de ces infrastructures permettra de sécuriser l’approvisionnement en intrants essentiels, d’améliorer la compétitivité de la production nationale et d’accélérer le développement de la filière piscicole. Elle contribuera également à la création d’emplois directs et indirects, notamment au profit des jeunes.

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‎À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre a salué une avancée majeure dans la mise en œuvre de l’Offensive agropastorale et halieutique. Selon lui, ces unités contribueront à lever l’un des principaux obstacles au développement de la pisciculture nationale, à savoir l’accès à des aliments pour poissons disponibles, abordables et de qualité.

Il a, par ailleurs, exhorté les équipes techniques ainsi que les structures en charge de la gestion de ces unités à faire preuve de rigueur et de professionnalisme, afin de garantir une production de qualité, accessible aux producteurs et compétitive face aux produits importés.



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‎Avec la mise en service de ces unités industrielles, le Burkina Faso franchit une étape importante dans la structuration de sa filière piscicole, avec pour perspectives le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la dépendance aux importations et la consolidation de l’économie nationale.

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‎Source: 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞