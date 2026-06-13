Ouagadougou célèbre la culture et la cohésion sociale avec la 4e édition du FESTIMO

‎Le Festival International des Musiques de Ouagadougou (FESTIMO), plus connu sous l’appellation « Ouid-Toghin en Fête », prépare sa quatrième édition sous le signe de la culture, de la cohésion sociale et du développement local. Lors d’un point de presse, le vendredi 12 Juin 2026, le Comité d’organisation a décliné les grandes lignes de la présente édition.

‎Prévu du 18 au 21 juin 2026, cet événement culturel entend une nouvelle fois réunir artistes, acteurs culturels, partenaires institutionnels et populations autour d’un espace de découverte, de partage et de célébration.

‎Placée sous le thème « Culture, cohésion sociale et développement local », cette édition mettra en lumière le rôle essentiel de la culture comme vecteur de paix, d’unité et de développement durable.

‎Dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et économiques, le festival ambitionne de renforcer les liens communautaires, de promouvoir le dialogue interculturel et de créer davantage d’opportunités pour les jeunes et les femmes.

‎Depuis sa création, le FESTIMO s’est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable de la capitale burkinabè. Il valorise les expressions culturelles locales tout en offrant une vitrine aux talents artistiques venus de différentes régions du Burkina Faso et d’ailleurs.

Pendant quatre jours, le public pourra assister à des concerts live, des prestations artistiques variées, des danses traditionnelles, des expositions artisanales ainsi qu’à des jeux et animations populaires favorisant la convivialité et le brassage communautaire.

‎Selon le promoteur et directeur du festival, Iwaoga Simporé, cette quatrième édition s’inscrit dans la continuité de la mission du FESTIMO qui est de faire de la culture un véritable levier de développement et de cohésion sociale. « Notre volonté est de renforcer davantage les liens entre les communautés, de promouvoir les talents et de créer des opportunités pour les jeunes et les femmes », a-t-il souligné.

‎Au-delà de son caractère festif, le FESTIMO contribue également à la dynamisation de l’économie locale grâce aux activités culturelles et commerciales générées autour du festival.

‎Avec une programmation riche, diversifiée et accessible à tous, le FESTIMO 2026 s’annonce comme un moment fort de rencontres, d’échanges et de valorisation du patrimoine culturel burkinabè. Des grosses pointues de la musique burkinabè, Floby, Amzy, Tanya, Elty, Reman, Dj Mix et bien d’autres feront vibrer la scène de cette 4e édition.

‎Sié Frédéric KAMBOU

‎Burkina 24