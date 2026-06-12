Un nouveau plancher pour le Palais des Sports de Ouaga 2000

Le ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi a inauguré un nouveau parquet au Palais des sports de Ouagadougou 2000 le jeudi 11 juin 2026. Ce nouveau plancher vise à faciliter la pratique des différentes disciplines sportives mais aussi permettre aux athlètes d’améliorer leurs performances.

Le Palais des sports dispose désormais d’un parquet homologué. Ce parquet est adapté pour les athlètes de Basketball, handball, volleyball, futsal, badminton. D’un cout de 211 millions de francs CFA, ce parquet est financé par le Fonds d’appui au sport et à la presse privée « Wassa Bondo ».

Pour la Directrice générale du Fonds, ce projet va bien au-delà d’un simple chantier : il s’agit d’un engagement concret pour améliorer les conditions de pratique des athlètes burkinabè. « Offrir de meilleures infrastructures, c’est permettre aux talents de s’exprimer pleinement », a-t-elle rappelé.

Sur le terrain, la ministre a participé à un match d’exhibition avec les sportifs. Elle a tenu à marquer l’implication de son département dans le développement du sport pour tous. « Investir dans le sport, c’est investir dans la jeunesse. C’est préparer l’avenir et offrir aux jeunes des espaces pour exprimer leur talent et leur esprit de dépassement », a insisté Annick Picbougoum.

Au-delà du confort, ce nouveau sol offre plusieurs avantages. Il absorbe mieux les chocs et est résistant à l’humidité. Il a été construit également pour s’adapter au climat sahélien. Annick Picbougoum espère que cette infrastructure rénovée va aider à améliorer les performances des sportifs.

« Nous espérons que nos athlètes auront désormais une raison de moins d’expliquer leurs défaites et une raison de plus d’aller chercher la victoire », a conclu la ministre. Les autorités espèrent l’amélioration des performances sportives, la réduction des risques de blessures, le renforcement de l’attractivité du Burkina Faso pour l’organisation d’événements majeurs.