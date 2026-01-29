Développement du sport : L’IFPB présente un projet d’infrastructures sportives à la Ministre Annick Pikbougoum

Le 28 janvier 2026, la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum, a reçu en audience une délégation de l’Institut des Finances Publiques du Burkina Faso (IFPB). Conduite par son Directeur Général, M. Barthélemy Dabré, la délégation est venue présenter un projet sportif porté par l’Institut, en vue de renforcer la pratique du sport et le développement de ses infrastructures.

L’Institut des Finances Publiques du Burkina Faso est la structure faîtière qui regroupe deux établissements de référence : l’Ecole Nationale des Régis Financières (ENAREF) et l’Ecole Nationale des Douanes (END).

Il accueille de nombreux stagiaires, majoritairement jeunes. Selon son directeur général, le sport constitue un levier important pour l’éducation, la discipline et l’inculcation de valeurs chez ces apprenants.

Le projet présenté vise la mise à niveau des espaces sportifs existants au sein de l’Institut, avec pour objectif de permettre l’accueil de compétitions d’élite, notamment le championnat de deuxième division qui s’y déroule déjà, tout en rendant ces infrastructures accessibles aux stagiaires et à la population pour la pratique du sport de masse.

Très attentive au projet, Madame le Ministre Annick Pikbougoum a réservé une écoute attentive au projet. Elle a exprimé un enthousiasme salué par la délégation et formulé des orientations, notamment sur l’intégration de la dimension du sport de masse et du sport de maintien, initialement non prévue. Ces recommandations ont été prises en compte par les porteurs du projet.

Madame le Ministre a réaffirmé l’engagement de son département en faveur du développement du sport à travers les infrastructures sportives. Elle a encouragé les porteurs de ce projet qui entre en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités, de promouvoir un sport inclusif, accessible et structurant, au service de la formation, de la cohésion sociale et du relèvement du niveau sportif national.

Source : DCRP/MSJE