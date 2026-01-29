Souveraineté alimentaire : L’étape clé de Matourkou

La coordination technique de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a effectué, dans le mercredi 28 janvier 2026, une visite à l’École nationale de formation agroalimentaire (ENAFA) de Matourkou. Cette sortie de terrain visait à évaluer les conditions de formation de la deuxième cohorte des jeunes entrepreneurs agricoles, communément appelés « VDP agricoles ». 

Plus de 3 000 jeunes, issus des différentes régions du Burkina Faso, sont actuellement répartis dans 17 centres de formation, dont celui de l’ENAFA de Matourkou qui accueille environ 700 apprenants.

Ces jeunes suivent un programme alliant enseignements théoriques et travaux pratiques, dans l’objectif de renforcer leurs compétences en production agricole. 

Une formation axée sur la pratique et l’entrepreneuriat 

Selon le secrétaire général de l’ENAFA de Matourkou, Dr Cissé Drissa, la formation pratique se déroule sur un espace de cinq hectares consacré à la culture des céréales, des légumineuses, du niébé et des cultures maraîchères.

L’objectif est de permettre aux apprenants d’acquérir des connaissances opérationnelles qu’ils pourront appliquer dans leurs localités respectives. 

« Les apprenants sont également formés à la production animale, notamment en aviculture et en pisciculture. Des modules d’entrepreneuriat et de gestion foncière sont aussi dispensés, compte tenu de l’importance de la terre dans les activités agricoles », a-t-il précisé. 

Représentant les apprenants, Sangaré Moussa, délégué des VDP agricoles, s’est dit satisfait des connaissances acquises depuis le début de la formation. Il a notamment évoqué l’apprentissage des techniques de gestion des superficies cultivées et de protection des sols.

Une initiative structurée autour de plusieurs composantes 

Pour sa part, Inoussa Ouédraogo, coordonnateur technique de l’IP-P3A, a rappelé que cette initiative, créée en 2024 et rattachée au Bureau national des grands projets, comprend plusieurs composantes, dont celle dédiée à la formation des jeunes en entrepreneuriat agricole.

Il a indiqué que les bénéficiaires, après une formation civique et militaire d’un mois, suivent un programme de formation d’au moins 70 jours, structuré autour de 13 modules.

Un calendrier globalement respecté

Le coordonnateur technique s’est déclaré globalement satisfait du déroulement des activités à l’ENAFA, estimant que le centre respecte le calendrier établi et que les objectifs pédagogiques sont en voie d’être atteints.

En rappel, l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire prévoit de former environ 8 000 jeunes issus de l’ensemble des communes du pays en moins d’un an.

La première cohorte, composée de 2 000 jeunes, est déjà déployée sur le terrain, tandis que la deuxième cohorte, forte de plus de 3 000 participants, poursuit actuellement sa formation. 

