Boromo : Les sapeurs-pompiers de la 6e Compagnie maîtrisent un incendie dans une habitation

Les Sapeurs-Pompiers de la Sixième Compagnie d’Incendie et de Secours (CIS6), à Boromo, sont intervenus promptement le mercredi 28 Janvier 2026 pour circonscrire un feu de maison d’habitation puis procéder à son extinction.

Aucun décès n’est à déplorer, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés.

La Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers recommande la prudence lors de l’utilisation des bouteilles de gaz butane.

#SauverOuPerir

Source : BNSP