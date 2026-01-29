Boromo : Les sapeurs-pompiers de la 6e Compagnie maîtrisent un incendie dans une habitation

Les Sapeurs-Pompiers de la Sixième Compagnie d’Incendie et de Secours (CIS6), à Boromo, sont  intervenus promptement le mercredi 28 Janvier 2026 pour circonscrire un feu de maison d’habitation puis procéder à son extinction.

Aucun décès n’est à déplorer, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. 

La Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers recommande la prudence lors de l’utilisation des bouteilles de gaz butane. 

#SauverOuPerir

Source : BNSP

     
