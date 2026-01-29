CAN Maroc 2025 : La CAF sanctionne le Sénégal et le Maroc après la finale

A la suite des incidents enregistrés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu publiques ses décisions.

Du côté du Sénégal, les sanctions sont particulièrement lourdes. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la CAF.

Cette décision est liée à un comportement jugé antisportif, contraire aux principes du fair-play et de l’intégrité, et portant atteinte à l’image du football. Il devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 dollars américains.

Sur le terrain, deux joueurs sénégalais sont également sanctionnés. Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent chacun de deux matches de suspension pour comportement antisportif envers l’arbitre. La Fédération Sénégalaise de Football est elle aussi sanctionnée financièrement.

La CAF lui inflige une amende de 300 000 dollars pour le comportement inapproprié de ses supporters, jugé préjudiciable à l’image du football. Une autre amende du même montant est prononcée en raison du comportement antisportif des joueurs et de l’encadrement technique.

Enfin, une amende de 15 000 dollars est appliquée pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements au cours de la rencontre.

Le Maroc aussi sanctionné

Le Maroc n’échappe pas non plus aux décisions du Jury disciplinaire. Le joueur Achraf Hakimi est suspendu pour deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant une durée d’un an, en raison d’un comportement antisportif. Son coéquipier Ismaël Saibari est sanctionné plus sévèrement avec une suspension de trois matches et une amende de 100 000 dollars pour des faits similaires.

La Fédération Royale Marocaine de Football devra également payer plusieurs amendes. La CAF lui reproche le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade, sanctionné par une amende de 200 000 dollars.

Une autre amende de 100 000 dollars est infligée pour l’envahissement de la zone d’examen de la VAR par des joueurs et des membres de l’encadrement technique, ce qui a entravé le travail de l’arbitre. Enfin, l’utilisation de lasers par des supporters marocains lors du match vaut à la fédération une amende supplémentaire de 15 000 dollars.

Une réclamation du Maroc rejetée

Par ailleurs, le Jury disciplinaire de la CAF a examiné une réclamation introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football contre la Fédération Sénégalaise de Football. Cette plainte portait sur de supposées violations du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations lors de la finale. Après analyse, la CAF a décidé de rejeter cette réclamation, la jugeant non fondée. Par ailleurs, l’arbitre central de la finale n’a pas été sanctionné.

A travers ces décisions, la CAF réaffirme sa volonté de faire respecter strictement la discipline, le fair-play et l’intégrité du football africain, y compris lors des matchs les plus décisifs de ses compétitions majeures. Le Sénégal s’était imposé à la finale de la CAN Maroc 2025 en battant le Maroc, pays hôte sur la marque de 1 à 0.