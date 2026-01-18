Les Lions du Sénégal sont champions d’Afrique pour la deuxième fois

Les Lions du Sénégal sont champions d’Afrique. Opposés au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), les Lions ont arraché la victoire (1-0) au terme d’une prolongation ce dimanche 18 janvier 2026.

Un but inscrit en prolongations a permis aux Lions du Sénégal de s’imposer face aux Lions de l’Atlas. Après un dénouement polémique au terme du temps réglementaire, la finale s’est finalement décidée dans les prolongations grâce à une inspiration géniale de Gana Gueye.

D’une frappe puissante, le milieu sénégalais envoie le ballon dans la lucarne et offre l’ouverture du score et la victoire aux Lions (1-0).

Pourtant, tout semblait indiquer une issue favorable au Maroc dans le temps additionnel. A la 90+8, sur l’une des toutes dernières actions, Brahim Diaz est envoyé au sol dans la surface par un défenseur sénégalais.

L’attaquant marocain proteste vivement et l’arbitre Jean-Jacques Nadala Nagmbo est convoqué par l’assistance vidéo. Le penalty est confirmé, mais la décision provoque une vive contestation du banc sénégalais, qui proteste pendant de longues minutes.

Le sélectionneur du Sénégal Pape Tiaw va même jusqu’à demander à ses joueurs de quitter la pelouse. Ils sont rappelés par Sadio Mané.

Quelques minutes plus tôt (90+5), les Sénégalais pensaient avoir fait la différence par l’intermédiaire d’Ismaïla Sarr, mais l’arbitre avait déjà sifflé une faute sur Achraf Hakimi (90+3). Ce fait de jeu a contribué à enflammé la politique.

Penalty manqué

Après cette interruption, le penalty est finalement manqué par Brahim Diaz qui tente une panenka face à Edouard Mendy. Les deux équipes sont contraintes de disputer les prolongations.

Les deux sélections visaient chacune une deuxième étoile, après le sacre de 1976 pour le Maroc et celui de la CAN 2021, disputée en 2022, pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont les premiers à se montrer dangereux dans cette finale.

Sur le premier corner de la rencontre (6e), Lamine Camara trouve Pape Gueye au deuxième poteau, dont la reprise de la tête est repoussée par Yassine Bounou.

Côté marocain, Saibari tente une lourde frappe, mais hors cadre. Édouard Mendy n’est pas inquiété sur cette action. Les trente premières minutes sont assez tendues. Toutefois, l’occasion la plus nette de cette première période est à mettre à l’actif d’Illimane Ndiaye qui, seul face à Bono, perd son duel. Un arrêt déterminant dans la rencontre. Les deux formations se séparent sur un score nul et vierge à la mi-temps.

En seconde période, les Sénégalais reviennent avec davantage d’énergie. Emmenés par Sadio Mané, ils multiplient les initiatives et poussent jusqu’au bout, avant de faire la différence en prolongations. Les Lions du Sénégal décrochent ainsi une nouvelle consécration continentale au terme d’une finale longtemps indécise et marquée par de vives tensions.