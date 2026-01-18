Sécurité routière sur la RN 1 : L’ONASER en opération de contrôle et de sensibilisation à Tita et à Boromo

Dans le cadre de sa mission de protection des usagers, l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a mené une opération de contrôle, le samedi 17 janvier 2026 à Tita, et à Boromo, sur la RN 1. Cette intervention, réalisée en collaboration avec la Police et la Gendarmerie nationales, s’inscrit dans un programme spécial visant à sécuriser les grands axes durant la période des fêtes et en début d’année.

Ce n’est plus un secret pour personne, la RN1 figure parmi les axes les plus meurtriers du pays. Face à ce bilan alarmant, l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) se devait de réagir fermement pour endiguer l’insécurité routière.

C’est ainsi que, le samedi 17 janvier 2026, l’Office a déployé un important dispositif de contrôle à Tita et Boromo. Cette opération de terrain a permis de constater de visu les facteurs humains qui sont trop souvent à l’origine des tragédies routières.

Parmi les infractions majeures relevées, l’excès de vitesse, le non-port du casque et la conduite sous l’emprise de l’alcool arrivent en tête de liste.

A Tita, l’unité radar positionnée en bordure de voie a mené une opération de contrôle routier. Ses missions étaient portées sur la surveillance des excès de vitesse, le port de la ceinture, la validité des documents de bord, ainsi que le respect de la capacité de charge des véhicules de transport.

Le chef de mission, Ouahapan Nebié, a rappelé que la vitesse maximale autorisée en agglomération est de 50 km/h. Pourtant, les excès restent fréquents. « Il nous arrive de constater des vitesses allant de 90, voire 100 km/h », a-t-il déploré.

Poursuivant ses opérations sur la RN1, l’ONASER a investi la localité de Boromo. L’intervention visait à neutraliser les comportements à risque à travers des tests d’alcoolémie préventifs et à renforcer la sécurité des usagers. À cet effet, une action de sensibilisation a été menée pour encourager le port du casque chez les conducteurs à deux-roues.

Au cours de la soirée, les forces de l’ordre ont intercepté des chauffeurs de transports en commun, des automobilistes, ainsi que des motocyclistes circulant sans casque. Si la majorité des conducteurs affichait un taux d’alcoolémie conforme aux normes, quelques « mauvais élèves » ont tout de même été interpellés.

Testé négatif à l’alcoolémie, Ibrahim Kindo, conducteur de poids lourd, a exprimé son soutien à l’action de l’ONASER. « Cette opération est d’une importance capitale », a-t-il indiqué. Pour lui, la présence de l’ONASER est essentielle pour sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route et limiter les comportements imprudents.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24