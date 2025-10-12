Koudougou : L’ONASER contre l’insécurité routière, l’alcool au volant

publicite

L’Office national de la Sécurité routière (ONASER) et la police régionale ont uni leurs forces ce 11 octobre 2025 dans le cadre de la phase 2 des Journées Nationales d’Engagement Patriotique. L’objectif de cette opération conjointe, mêlant sensibilisation et contrôles, est de réduire considérablement les accidents de la circulation dans le Nando, une région tristement classée troisième au niveau national en matière d’accidents de la route.

L’initiative met l’accent sur le port du casque, le respect de la limitation de vitesse, l’usage de la ceinture de sécurité et, de manière particulièrement ferme, la vérification du taux d’alcoolémie au volant.

Si une partie des usagers s’est montrée réceptive aux messages, les contrôles ont rapidement révélé des difficultés. Plusieurs conducteurs ont été testés au-dessus de la norme d’alcoolémie.

Le Capitaine de police, Yamyaogo Henri, Chef des services régional de la circulation et de la sécurité routière du Nando, a rappelé l’urgence de la situation.

« Il faut rappeler que le phénomène de la sécurité routière demeure un défi qu’il faille relever. C’est face à cette situation que le ministère de la sécurité, à travers l’ONASER, a organisé cette mission de sensibilisation », a-t-il justifié.

Il a précisé les seuils légaux en matière d’ alcoolémie. « La norme est de 0,2 pour les professionnels et 0,5 grammes de litre par cent pour les auto-conducteurs. Comme vous l’avez constaté, avec l’alcool, tout de suite, il y en a qui sont au-dessus de la norme. C’est toujours un travail à faire », a souligné le Capitaine.

Malgré les manquements constatés, l’initiative a été bien accueillie par les usagers conscients des risques. Rodrigue Thierry Toé, un usager testé à l’alcootest, a tenu à relayer le message de prévention.

« Mon message à l’endroit des usagers, des cyclistes et chauffeurs, c’est vraiment respecter la mesure. Voilà, c’est porter un casque et puis véritablement éviter de consommer trop d’alcool au volant », a-t-il lancé.

Un autre usager, Tindano Baslayi, a exprimé sa satisfaction, notamment après avoir été testé à 0,0. « En tout cas, je suis satisfait du fait de trouver même que c’est 0,0. C’est une fierté.

Conduire sous l’alcool, ça peut provoquer des dégâts pour le conducteur et aussi pour les autres parce que la personne n’est plus sous contrôle. D’où la nécessité pour chaque conducteur d’éviter le maximum d’utiliser l’alcool quand il doit conduire» Il a insisté sur la nécessité de la prudence », a-t-il laissé entendre.

Le Chef des services régional de la circulation et de la sécurité routière du Nando a insisté sur l’importance du respect des règles. « Le message que j’ai à donner à la population, c’est vraiment de respecter le code de la route. Respecter les consignes des FDS sur la voie publique », a-t-il conclu.

Akim KY

Burkina 24