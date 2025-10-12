Journées patriotiques : La Gendarmerie donne l’exemple de la participation citoyenne aux élèves

publicite

La Gendarmerie nationale a organisé une journée de salubrité au Lycée Nelson Mandela de Ouagadougou le 11 octobre 2025. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, vise à préparer un environnement propre et sain pour la rentrée des élèves.

Le Colonel Kouagri Natama, Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN) a souligné la portée symbolique et civique de cette action. «Derrière l’initiative présidentielle, il consiste à manifester physiquement les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne», a-t-il expliqué.

L’opération rappelle, selon lui, les anciens travaux d’intérêt commun. «Ces travaux consistent à montrer aux plus jeunes et à montrer même à ceux qui sont anciens que la participation citoyenne est une activité normale et fort louable», a souligné le Colonel Kouagri Natama.

L’engagement de la Gendarmerie s’est manifesté sur plusieurs fronts ce samedi. Alors qu’une équipe participait au nettoyage de l’hôpital de Tengandogo pour le compte du Ministère de la Défense et une autre à l’Université Joseph Ki Zerbo pour le Ministère de la Sécurité, le Colonel Natama dirigeait l’équipe du Lycée Nelson Mandela.

Cette démarche va au-delà de la capitale. Le Colonel Natama a précisé que des instructions ont été envoyées à toutes les unités du pays. «Partout où se trouvent des unités de gendarmerie, elles ont l’instruction de procéder à la même chose.

Partout où il y a des établissements non loin des unités de gendarmerie, ils y vont également pour leur montrer cet esprit de patriotisme et de citoyenneté», a-t-il indiqué.

L’objectif final est éducatif, dit-il, c’est de « marquer ces élèves-là, marquer ces jeunes qui ne font qu’imiter ce que nous faisons. Parce que lorsque vous faites de bien, l’enfant va imiter ce qui est bien».

L’initiative a été chaleureusement accueillie par l’administration du lycée. Zante Adama, administrateur des lycées et collèges et proviseur du Lycée Nelson Mandela, a exprimé sa gratitude, même si les élèves ne participeront à la relève de nettoyage que le lundi suivant. «Nous accueillons cette initiative qui participe aux journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. En même temps, ça va nous permettre de rendre les lycées encore plus propres» a-t-il déclaré.

Le Proviseur a tenu à saluer le rôle essentiel de la Gendarmerie, un partenaire habituel de l’établissement. «Le message que nous avions à passer à cette institution, la gendarmerie, c’est de leur dire merci, merci beaucoup pour tout le soutien, parce que nous entendons les couleurs avec la gendarmerie.

Je pense que ça fait vraiment la fierté de voir que l’armée, au-delà du combat qu’elle mène au front, elles sont aussi avec le peuple pour les travaux de salubrité que nous menons et pour rendre la vie encore agréable», a-t-il salué.

