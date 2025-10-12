Relance du Festival Warba et réhabilitation du Musée de Zorgho : Le Ministre Gilbert OUEDRAOGO à l’écoute du Naaba Sanem

De retour de Tenkodogo où a eu lieu la Nuit de l’Entrepreneur touristique, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a rendu une visite de courtoisie au Naaba Sanem de Zorgho, le dimanche 12 octobre 2025.

Cette présence du Ministre Pindgwendé chez le dépositaire de la tradition a un double objectif. Il s’agit d’abord, de présenter ses civilités au 26e chef de Zorgho et lui réaffirmer l’option claire des autorités actuelles avec en tête le Président du Faso, de valoriser le potentiel culturel et promouvoir les valeurs et savoir-faire traditionnels dont les chefs coutumiers en sont les garants. Il a par ailleurs relevé l’attachement du Naaba Sanem de Zorgho pour la culture et surtout son investissement personnel dans sa promotion auprès de sa communauté.

En second lieu, le Ministre en charge de la Culture a informé l’autorité coutumière de la volonté de son département de relancer le festival warba de Zorgho. En effet, ce festival qui a existé dans le temps est porté par l’Association Générations Montante depuis 1999, année de la première édition.

Depuis 2021, cet événement majeur dans la province a connu un arrêt pour des raisons diverses. Le Ministre Pindgwendé a donc souhaité sa relance sous le leadership du chef de Zorgho dans le but valoriser le warba, ce pas de danse, élément du patrimoine culturel et dont la province du Ganzourgou en est le creuset.

Le chef de Zorgho a salué la démarche du ministre et a rassuré l’autorité de son implication personnelle avec les acteurs locaux pour que ce festival renaisse de plus belle dans le Ganzourgou.

Après cette visite de courtoisie, le Ministre et sa délégation ont observé un arrêt au Musée du Warba de Zorgho pour visiter l’exposition sur le thème « Le Warba, danse de résilience et cohésion sociale ». Avec le guide du jour (Émile KABORÉ), la délégation a été édifiée sur le warba, présenté comme « une danse de souplesse, d’endurance et mythique » et dont la province du Ganzourgou porte l’authenticité. Il a été également présenté aux visiteurs du jour, l’histoire du warba, les tenues des danseurs et les instruments de cette danse.

L’escale à Zorgho, « cité des grenouilles » s’est achevé sur une note de recommandation du Ministre Pindgwendé à la Directrice régionale de la Culture (Haoua TRAORÉ/SANOU), celle d’œuvrer à mobiliser les partenaires pour une remise à niveau du Musée warba de Zorgho, afin qu’il soit davantage un attrait touristique pour tous ceux qui feront le passage à Zorgho et surtout de faire de Zorgho une destination culturelle.

Source :DCRP-MCCAT