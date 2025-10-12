HETEC Ouaga célèbre la réussite de 102 nouveaux jeunes diplômés de sa 22e promotion

L’École Supérieure des Hautes Études Technologiques et Commerciales (HETEC Ouaga) a vibré d’émotion et de fierté le samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou, en célébrant les 102 diplômés de sa 22e promotion lors d’une remise solennelle de remise de diplômes.

La promotion 2024-2025, incarne la diversité et la richesse des formations dispensées à l’École Supérieure des Hautes Études Technologiques et Commerciales (HETEC Ouaga).

Sur les 102 lauréats, on dénombre 8 diplômés de DTS, 77 de Licence et 25 de Master.

Dans un discours empreint de “fierté et d’émotions fortes”, Dr Robert Bagnan, directeur académique de HETEC Ouaga, a salué les efforts et la persévérance de ces nouveaux diplômés.

“102 étudiants devenus diplômés prêts à prendre leur envol vers un avenir que nous espérons grand, ambitieux et porteur de sens. Chers lauréats, sachez que votre réussite est aussi la nôtre”, a-t-il indiqué.

Le directeur académique de HETEC Ouaga a insisté quant à la formation complète reçue par ces diplômés. “Vous avez appris à vous relever, à défendre vos idées, à bâtir vos projets.

C’est cela l’esprit HETEC”, a-t-il affirmé, tout en encourageant ces diplômés de “devenir des femmes et des hommes engagés, responsables, lucides, solidaires”.

A ces derniers, l’honorable Dr Rasmané Daniel Sawadogo, également parrain de cette promotion, a livré un conseil précieux. “ C’est d’être rigoureux dans leur domaine (…) et surtout persévérant (…) c’est la persévérance qui leur permettra d’arriver au bout de leurs efforts”, a dit le parrain.

Le directeur délégué de HETEC Ouaga, Hermann Ochou et le directeur général de HETEC, Kévin Kouamé, ont tous deux exprimé leur bonheur et leur confiance quant à l’avenir de ces jeunes diplômés. A ce propos, Hermann Ochou a rassuré les diplômés sur la question de l’employabilité.

“Aujourd’hui, leurs compétences sont prêtes ? Ils sont plus que prêts et outillés. HETEC, c’est la différence, c’est la référence qui fait la différence”, a fait savoir le directeur délégué général, Hermann Ochou.

André Sawadogo, diplômé et représentant des lauréats, a tenu à remercier HETEC Ouaga pour leur accompagnement sans faille.

« Beaucoup de mois dans le labeur, c’était vraiment très coincé, mais déjà avec la disponibilité des différents enseignants, nous en sommes sortis et également très émus d’avoir reçu ce parchemin », s’est réjoui André Sawadogo.

A l’instar du cadre solennel de remise des diplômes à ces étudiants, l’ambiance festive de cette sortie de promotion a été également ponctuée par la remise de diplôme d’honneur notamment à Burkina 24.

Egalement, la soirée a été marquée par une tombola offrant des lots dont un smartphone de type Tecno Spark 40, un ordinateur portable et une moto de marque Sirus.