Solidarité au Burkina Faso : Le CIE/MIA offre des dons et visite des malades dans plus de 50 hôpitaux

Dans le cadre de ses actions sociales, le Centre International d’Évangélisation / Mission Intérieure Africaine (CIE/MIA) a lancé, le samedi 11 octobre 2025, une vaste opération de dons et de visites aux malades sur toute l’étendue du territoire national.

Baptisée « Programme spécial Invasion dans les hôpitaux », cette initiative, coordonnée par les différents mouvements, départements et groupes spécifiques du CIE, visait à apporter réconfort, prière et assistance matérielle aux malades ainsi qu’au personnel soignant.

Plus de 1 000 membres ont été mobilisés à travers le pays pour mener cette action simultanément dans plus de cinquante formations sanitaires réparties dans les 17 régions du Burkina Faso.

À Ouagadougou, plusieurs structures hospitalières, notamment le CHU Yalgado Ouédraogo, ont bénéficié de cette action de solidarité. Près de 2 000 kits contenant du savon, des fruits, des layettes, des biscuits, du savon liquide et des enveloppes financières ont été distribués.

Le lancement officiel, tenu à l’aumônerie évangélique du CHU Yalgado, a également été marqué par la remise de matelas, de fauteuils roulants et de matériel médical technique.

La Pasteure Dr. Hortense Karambiri, épouse du fondateur délégué du CIE, Dr Mamadou Karambiri, a souligné la portée spirituelle et humanitaire de cette journée.

« C’est une journée où nous croyons que le Christ lui-même vient au pied des malades. Il est dit dans la Bible “J’étais malade et vous m’avez visité”.

C’est en obéissance à cette parole que nous avons organisé cette journée pour apporter, ensemble et au même moment, la prière et le soutien à ceux qui souffrent », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que cette démarche s’adresse à tous les malades, sans distinction de foi. « Nous allons au chevet de tous les malades, car quand le Seigneur parle, il ne parle pas seulement aux chrétiens, il parle à tout être humain dans le besoin », a-t-elle souligné.

Présent à la cérémonie, Siaka Laurent Ganou, chargé de mission au ministère de la Santé, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « geste d’altruisme et de compassion », tout en réaffirmant la volonté du ministère d’encourager ce type d’engagement citoyen.

De son côté, Daniel Yabré, représentant du directeur général du CHU Yalgado Ouédraogo, a exprimé la gratitude de l’établissement.

« Ce grand geste de solidarité apportera le sourire aux malades. Le matériel médical reçu constitue une véritable bouffée d’oxygène pour nos services. Certains de nos matelas sont souvent hors d’état d’usage ; ces dons vont permettre d’en remplacer plusieurs », a-t-il relevé.

L’opération s’est également déroulée dans plusieurs autres villes du pays, notamment Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada N’Gourma, Dédougou, Dori, Gaoua, Banfora et Ouahigouya, où des kits similaires ont été remis aux patients et aux services hospitaliers.

Cette action nationale du CIE/MIA illustre une fois de plus la dimension sociale et humanitaire de sa mission d’évangélisation, fondée sur la compassion et la solidarité.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina24