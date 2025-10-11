Madagascar : Des militaires rejoignent les manifestants contre le pouvoir

publicite

A Madagascar, les manifestations contre le pouvoir ne faiblissent pas. Ce samedi 11 octobre, des groupes de soldats ont rejoint les manifestants dans les rues de la capitale Antananarivo. Ces derniers ont appelé à « refuser les ordres de tirer » sur les civils. La pression monte encore sur le président Andry Rajoelina qui selon certains observateurs risquent une prochaine destitution.

En milieu d’après-midi de ce samedi 11 octobre, les membres des militaires se sont adressé aux autres corps de l’armée malgache : « Fermez les portails et attendez nos instructions. N’obéissez plus aux ordres venant de vos supérieurs. Braquez vos armes sur ceux qui vous ordonnent de tirer sur vos frères d’armes car ce ne sont pas eux qui vont s’occuper de notre famille si jamais on meurt. »

Un autre contingent de l’armée positionné non loin de la capitale a appelé les forces de sécurité à « refuser les ordres de tirer » sur la population. « Unissons nos forces, militaires, gendarmes et policiers, et refusons d’être payés pour tirer sur nos amis, nos frères et nos sœurs », ont déclaré dans une vidéo des soldats du CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques), stationnés sur l’importante base militaire du district de Soanierana, en périphérie d’Antananarivo.

Les manifestants ont commencé à scander des chants pour remercier les militaires. Avant ce dernier développement, le président Andry Rajoelina avait tenté d’apaiser les tensions en ouvrant un dialogue national. Après le licenciement de tout son gouvernement, il venait de nommer un Premier ministre issu de l’armée. Toutefois, la « Génération Z » malgache refuse toujours la main tendue du pouvoir et désormais à sa démission.

Rassemblé par Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

