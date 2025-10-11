Engagement patriotique : Le CSC débarque à Faso Mêbo à travers une opération collective « Un agent, un sac de ciment »

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a marqué sa participation active aux Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025, par un acte de solidarité. Ce samedi 11 octobre 2025, à Ouagadougou, l’institution a remis un don de matériel à l’initiative Faso Mêbo.

Cette action s’inscrit dans la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), lancée par les autorités de la transition sous la houlette du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de renforcer l’implication de toutes les couches sociales dans la construction nationale.

Une opération collective « Un agent, un sac de ciment »

Pour rendre ce geste possible, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a mis en œuvre une opération interne baptisée « Un agent, un sac de ciment ».

Selon Modeste Ouédraogo, président du CSC, l’initiative a permis de mobiliser une enveloppe de 1 700 000 FCFA, fruit des contributions volontaires du personnel actuel de l’institution et d’anciens collaborateurs. Une démarche qui reflète une volonté collective de soutenir les actions de développement à la base.

« Ce don est composé de 13 tonnes de ciment, de 36 pelles et de dix brouettes. Ce don certes modeste est plein de symbolisme parce qu’il montre et réaffirme l’adhésion totale du personnel du Conseil supérieur de la communication aux idéaux de la révolution progressiste et populaire mais également qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Au delà de ce symbolisme, nous avons voulu par là marquer notre adhésion totale à toutes les initiatives présidentielles et nous espérons que d’autres burkinabè vont nous emboîter le pas pour qu’ensemble nous puissions construire notre Nation », a-t-il souligné.

Du reste, travers cette action, le CSC entend encourager d’autres institutions publiques et privées, ainsi que les citoyens, à emboîter le pas pour soutenir les actions entreprises dans le cadre des JEPPC.

