Régulation des médias au Burkina Faso : Les 9 nouveaux conseillers du CSC prêtent serment

Les neuf nouveaux conseillers du Conseil supérieur de la communication (CSC) ont prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel ce lundi 29 janvier 2024, à Ouagadougou.

Cette prestation de serment a mis fin au mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la communication en fonction sous la loi organique ancienne et ce, conformément à l’article 66 de la nouvelle loi organique 041-2023/ALT portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication (CSC), a informé Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel.

Il a rappelé à ces nouveaux membres du CSC, le contexte dans lequel ils intègrent l’institution chargée de réguler les médias. « Vous entrez en fonction à un moment où notre pays est confronté à un défi sécuritaire sans précédent. Votre responsabilité devient encore plus importante, car vous serez très souvent amenés à faire le difficile choix entre la protection des garanties fondamentales du droit à l’information et la préservation de la cohésion sociale », a-t-il interpellé.

Et d’insister qu’« en de pareilles circonstances lorsque vous devez prendre une décision, ayez à l’esprit les termes du serment que vous venez de prononcer. Dans tous les cas, les garanties d’indépendance dont vous jouissez de par la loi organique vous permettront de mener à bien vos nobles missions ».

Le président du Conseil constitutionnel dit compter sur le sens du patriotisme et du professionnalisme de ces nouveaux membres du CSC pour que l’institution qu’ils intègrent joue au mieux son rôle.

« Vous serez donc amenés à vous prononcer, comme une juridiction, sur des questions dont vous serez saisis et le serment que vous venez de prêter traduit toute la délicatesse de vos fonctions. C’est une lourde responsabilité au regard de la diversité des médias et la complexité de leurs missions. Mais vous n’aurez de compte à rendre qu’à la loi, aux valeurs et aux principes qui caractérisent votre fonction de conseiller », a-t-il ajouté.

Idrissa Ouédraogo, l’un des nouveaux conseillers du CSC, a indiqué après l’option militaire dans la gestion de la crise à laquelle fait face le Burkina Faso, la communication est le volet qui suit et qui doit bien être régulée pour éviter les déraillements. De ce fait, au cours de leur mandat, a-t-il confié, ils travailleront à renforcer la cohésion sociale.

La liste des nouveaux Conseillers au Conseil supérieur de la communication (CSC) :

Pour le compte de la Présidence du Faso :

-Wendingoudi Louis Modeste OUEDRAOGO, Juriste ;

-Idrissa OUEDRAOGO, Communicateur ;

-Issa Laknapin Alexandre ZOU, Professeur certifié des lycées et collèges ;

Pour le compte de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) :

-Tonssira Myriam Corine SANOU, Mle 245 757 A, Maître-Assistant;

-Wendouaga Serge Parfait COMPAORE, Ingénieur de conception en informatique.

Pour le compte du Conseil Constitutionnel (CC) :

-Issaka Yves OUEDRAOGO, Mle 130 464 T, Magistrat ;

Pour le compte des Associations professionnelles représentatives des médias et de la communication:

-Abdoulaye TAO, Journaliste ;

-Abdoul Karim Ouelezan BANAO, Journaliste ;

-Aïcha DABRE, Communicatrice.

