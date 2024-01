Energie nucléaire : L’AIEA prête à apporter son expertise au Burkina Faso

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, s’est entretenu ce lundi 29 janvier 2024 à Ouagadougou, avec le Directeur général adjoint et chef du département de l’énergie nucléaire, de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), Mikhail CHUDAKOV.

Le Directeur général adjoint est en visite au Burkina Faso, dans le cadre des projets nucléaires que le pays des Hommes intègre entend mettre en œuvre, une mise en œuvre qui nécessite l’accompagnement de l’AIEA.

Au chef de la diplomatie burkinabè, il a expliqué les conditions et principes qui guident la mise en place de programmes et projets en matière de nucléaire.

De l’avis de Mikhail CHUDAKOV, l’évaluation des infrastructures est une première étape nécessaire, avant la mise en place des programmes nucléaires, le nucléaire étant aussi présenté comme un moyen pour atteindre l’autosuffisance énergétique.

Mais ce genre de programme ne saurait être efficace et perdurer dans le temps, sans un engagement et un véritable accompagnement des dirigeants des pays qui souhaitent le mettre en place, d’où sa visite au Burkina Faso pour également rencontrer les plus hautes autorités.

« Nous voulons assister le Burkina Faso dans sa volonté de mettre en place une centrale nucléaire qui va offrir une énergie propre, verte, fiable et sûre au peuple burkinabè », a indiqué Mikhail CHUDAKOV, qui soutient que d’autres projets spéciaux précèderont la construction de cette centrale, tels que le programme nucléaire intégré.

Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a souhaité la bienvenue au directeur général adjoint de l’AEIA, et salué la collaboration qui prend une nouvelle dimension entre cette agence et le Burkina Faso.

Selon lui, grâce à cette collaboration, les pays comme le Burkina Faso qui sont restés longtemps en marge des avantages liés au nucléaire, pourront en bénéficier au même titre que les pays du nord.

Il a souhaité que cette collaboration entre le Burkina Faso et l’Agence Internationale de l’énergie atomique, permette au Burkina Faso de tirer profit du nucléaire à travers un partenariat sûr et fiable.

Il faut noter que la collaboration entre le Burkina Faso et l’AIEA date de 1990.

Source : MAECR-BE

