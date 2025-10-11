Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne Phase II : La Police Nationale rend propre le CMA de Pissy

publicite

Dans la matinée de ce samedi 11 octobre 2025, les personnels de la Direction Générale de la Police Nationale et des services de Police de la région du Kadiogo ont pris d’assaut l’enceinte du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Pissy. Avec à leur tête le Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, accompagné de l’ensemble du commandement, des premiers responsables des services de Police régionaux, les policiers ont voulu briser leur routine de lutte contre l’insécurité.

Cette fois-ci, armés du matériel de nettoyage (machettes, dabas, pelles, râteaux, brouettes, etc.), ils se sont donner la tâche d’assainir le cadre de vie du CMA afin d’offrir un environnement sain au personnel soignant de cette structure sanitaire et aux malades et leurs accompagnants qui y séjournent.

Il est à noter que les policiers ont également reçu main forte de plusieurs structures associatives et de la population riveraine qui les ont vite rejoint pour les accompagner, une continuité de la dynamique de la collaboration dont fait montre au quotidien les populations à l’endroit de sa Police dans le cadre de ses missions régaliennes.

A la fin de l’activité de salubrité, ce sont des mots forts de remerciements, de reconnaissance, de félicitations et d’encouragements qui ont été prononcés par les responsables du CMA de Pissy, les autorités coutumières et les populations à l’endroit du personnel policier.

La hiérarchie policière, quant à elle, a salué la mobilisation des policiers et surtout des associations et des populations riveraines pour que l’activité soit un succès. Elle a par ailleurs exhorté tous les participants à œuvrer à rendre pérenne de telles activités afin d’avoir un meilleur cadre de vie et un environnement plus sain autour de soi.

Il est à noter que cette activité s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne organisées par le Ministère de la Sécurité.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

