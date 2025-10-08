Ouagadougou : Une centaine de motos volées restituées, la Police et la Gendarmerie restaurent la confiance

La Gendarmerie et la Police nationales ont procédé à la restitution d’une centaine de motocyclettes identifiées et saisies lors de récentes opérations de lutte contre la criminalité ce mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou.

La cérémonie de restitution s’inscrit spécifiquement dans le cadre de la deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Mobilisation Citoyenne de l’année 2025. Le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana a salué cette action à la portée double à la fois symbolique et citoyenne.

La remise publique des engins volés est, selon lui, une preuve de l’efficacité des forces de sécurité intérieure et de la réussite de la coproduction de la sécurité grâce à la collaboration citoyenne. « Chaque engin restitué symbolise une victoire de la loi sur le désordre, du service sur la fraude et de la coproduction efficace de la sécurité », a-t-il affirmé.

Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de restaurer la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Il a réaffirmé l’engagement constant de son département à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité tout en appelant les propriétaires d’engins à une vigilance accrue.

Mariam Dicko a retrouvé sa moto, volée un an plus tôt, le 3 juillet 2024. Le soulagement se lisait sur son visage. «Pour moi, c’est un grand plaisir d’avoir retrouvé ma moto. Je remercie les autorités car ils font très bien leur travail», a-t-elle indiqué.

La cérémonie marque le lancement d’une série d’opérations de restitution qui se tiendront dans les jours à venir dans plusieurs régions administratives du Kadiogo, du Guiriko, du Nando, des Koulsé, du Goulmou, du Nakambé et d’Oubry ainsi que dans différents commissariats.

Akim KY

