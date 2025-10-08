Sierra Leone Vs Burkina Faso : Hervé Koffi manquera le match

publicite

0 Partages Partager Twitter

Hervé Koffi ne sera pas présent ce mercredi 08 octobre 2025 à 16h00 au sein des Étalons du Burkina Faso pour affronter la Sierra Leone dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le gardien de but accuserait des pépins physiques.

« Seul Hervé Koffi manque à l’appel. Le gardien d’Angers, victime de quelques pépins physiques, rejoindra l’équipe à Ouagadougou pour le match du 12 octobre contre l’Éthiopie. Le staff technique, en accord avec le joueur, a pris la décision de le ménager afin de maximiser ses chances de récupération », a communiqué la Fédération burkinabè de football (FBF) sur sa page Facebook.

Kilyan Nikièma en numéro 2 ?

Hormis le gardien de but, tous les autres joueurs convoqués sont présents selon la FBF. Lors de sa conférence de presse le 02 octobre 2025 pour annoncer la liste des joueurs convoqués, Brama Traoré avait convoqué 25 joueurs dont trois gardiens de but.

En son absence, Kilian Nikièma devrait être le dernier rempart des Étalons avec Ladji Brahima Sanou, qui avait brillé au CHAN comme gardien remplaçant. La rencontre est prévue à 16h00 à Monrovia ce mercredi.

Les Étalons du Burkina Faso sont encore en course pour la qualification à la Coupe du monde 2026. A défaut de la première place, les Étalons du Burkina Faso visent également l’une des quatre places de meilleurs deuxièmes.

Ces quatre meilleurs deuxièmes des différents groupes disputeront des matchs de barrage de cette Coupe du Monde prévue aux États-Unis, Canada et Mexique. Les Étalons sont deuxièmes de leur groupe avec 15 points derrière l’Égypte (20 pts).