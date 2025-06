Ouagadougou : La Police Nationale restitue des engins volés à leurs propriétaires

publicite

Lors de ses opérations de sécurisation, de bouclage de zones et de contrôle, la Police Nationale a pu saisir de milliers de motos parmi lesquelles 121 volées à leurs propriétaires. Du samedi 14 juin jusqu’au lundi 16 juin 2025, elle procède à une opération de restitution de ces engins à leurs réels propriétaires.

Pour 121 engins, plus de 2000 personnes ont fait le déplacement de la Place de la nation de Ouagadougou. Chacun vient pour retrouver son engin volé. Il y a ceux et celles dont la chance a souri. Parmi eux, une dame qui avait perdu sa moto depuis 2015 et la retrouve 10 ans après, un jeune qui, lui aussi avait perdu sa moto depuis 2018 est rentré en possession de son engin.

S’il y a certains qui ont dû attendre des années plus tard pour enfin avoir leurs engins, il y a d’autres par contre qui ont récupéré leurs motos, deux mois après le vol. Mais pour rentrer en possession de son engin, toute victime doit se munir de sa carte grise, du reçu d’achat ou du récépissé de déclaration de perte ou de vol afin de procéder à l’identification.

Seydou Porgo est une des victimes. Il avait perdu sa moto en 2018 et la retrouve en 2025, 7 ans après. La moto est amortie et a été même repeinte mais il s’est dit heureux de l’avoir retrouvée.

«J’avais perdu ma moto en 2018, ça fait 7 ans maintenant. Je l’ai retrouvée. En tout cas, je suis très content. Je remercie les autorités policières pour le travail abattu », s’exprime-t-il. Il compte retaper la moto et la revendre, soit la vendre en pièces détachées.

Salif Zoundi, lui aussi victime, a perdu sa moto, il y a trois mois alors que son épouse la lui avait empruntée pour aller à un baptême. Après une déclaration de perte de bien, la police l’a contacté il y a deux semaines après pour lui dire que sa moto est retrouvée.

«Je suis allé, on m’a auditionné. Et aujourd’hui, on m’a appelé pour retirer ma moto. Vraiment, je suis très content et je remercie la police nationale», déclare-t-il.

Le directeur régional de la police nationale du Centre, le commissaire divisionnaire de police, Abdoulaye Belem confie que ces engins ont été saisis lors des opérations de sécurisation et de bouclage des zones. Cette opération a couvert la période allant du 25 mars au 11 juin 2025, selon Abdoulaye Belem.

«Nous avons pu saisir de milliers d’engins. Et parmi ces engins, les vérifications et les investigations que les services ont pu faire ont permis de retrouver et de découvrir que les 121 motos, ont été en tout cas des motos volées et ont été saisies d’individus mal intentionnés», révèle-t-il.

À l’entendre, certains de ces individus ont été immédiatement interpellés et présentés devant les juridictions compétentes. «Nous avons de milliers de personnes qui sont sorties, victimes de vol mais par le procédé que nous avons mis en place, nous sommes en mesure de savoir que telle moto appartient à telle personne », soutient-il.

Selon le commissaire Belem, le vol d’engins à deux roues est devenu légion. À cet effet, il appelle la population à plus de vigilance. «Si on peut accuser les voleurs, il faut aussi se remettre en cause en tant que citoyens. Et nous avons toujours dit que chacun citoyen est un acteur de sécurité publique. Mieux, chaque citoyen est le principal acteur de sa propre sécurité parce que c’est nous-mêmes qui devons développer des initiatives pour notre propre prospérité », conseille-t-il.

Willy SAGBE

Burkina 24