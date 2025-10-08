Communiqué nécrologique | Décès de DIANOU DAYERI DIEUDONNÉ DANNY

publicite

La grande famille Dianou à Bankidi, Bogandé, Ouagadougou, Paris, Givet, Tanbiri, Gayéri.

La grande famille Toguiyéni à Louargou, Tiankiaka et Fada.

Les familles alliées, Guitanga, Tindano, Yarga, Lankoandé, Kiéma, Zagré, Sanou, Ouoba, Ouali, Sininy, Tenkoano, Bangou, Nindjergou, Gniguilgou, Namountougou, Yabri, Kasserï, Guibougou, Mano, Haro, Kennedy (France), Yaméogo, Dah,

ont le profond regret et la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur époux, père, frère, cousin, oncle, grand-père, beau-père,

DIANOU DAYERI DIEUDONNÉ DANNY, professeur certifié des lycées et collèges à la retraite.

Décès survenu le dimanche 05 octobre 2025 à Ouagadougou, des suites de maladie.

Programme des obsèques

Jeudi 09 octobre

Levée du corps à la morgue de Bogodogo à 16h pour le domicile mortuaire à Tampouy.

Veillée de prière à 20h00.

Vendredi 10 octobre

08h30 : Levée du corps pour l’église Saint-Jean-Marie Vianney.

09h00 : Messe d’Absoute suivie de l’enterrement au cimetière route de Kamboinsin.

Union de prière pour le repos de son Âme.

📖 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »

(Jean 11 : 25-26)