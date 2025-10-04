Front antiterroriste : Le DGPN galvanise les policiers du GUMI

publicite

Le 26 septembre 2025, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA a, dans la dynamique de manifester la proximité du commandement aux cotés des personnels policiers, rencontré un Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI) engagé dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Ce sont des combattants déterminés que le DGPN a trouvés sur un terrain à haut risque, en témoignent les preuves de combats gagnés suite à d’âpres luttes menées par les GUMI.

Félicitations, encouragements et reconnaissance du DGPN des sacrifices consentis surtout dans la discipline par ces combattants avec les remerciements des populations de cette localité jadis sous emprise terroriste, ont été les expressions qui ont auréolé ce GUMI.

Etant dans la phase de consolidation des acquis, ces policiers combattants ont, au cours des interactions avec le patron de la Police Nationale burkinabè, saisi l’opportunité pour exposer de façon exhaustive des doléances et préoccupations dont la satisfaction leur permettra de mener à bien leur mission. Ces requêtes sont d’ordre logistique, matériel et fonctionnel.

Très soucieux de l’amélioration de l’offre sécuritaire des GUMI, le DGPN a classé ses requêtes parmi les priorités du moment pour lesquelles il envisage des réponses en phase avec sa vision pour la sécurité : « l’innovation stratégique et opérationnelle pour une sécurité au quotidien ».

Le DGPN a terminé par inviter ses collègues à plus de cohésion et de discipline dans l’exécution des missions à eux confiées.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale