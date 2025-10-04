Concertation État–ONG : Transparence et responsabilité au cœur de la lutte antiterroriste

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie de clôture de la 10ᵉ édition des Journées nationales de concertation État–ONG/Associations de développement et Fondations, tenue les 2 et 3 octobre 2025 à Ouagadougou.

Placées sous le thème « Transparence et responsabilité des ONG dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso », ces assises ont constitué un cadre d’échanges privilégié entre le gouvernement et ses partenaires.

Au terme des travaux, les participants ont formulé d’importantes recommandations. À l’endroit du gouvernement, les organisations non gouvernementales (ONG) préconisent le renforcement des structures étatiques pour un meilleur accompagnement des organismes à but non lucratif.

Elles appellent également à une meilleure maîtrise des normes comptables liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’harmonisation des outils de suivi et de capitalisation, ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif de déclaration des donations au niveau des services déconcentrés chargés des libertés publiques.

De leur côté, les organismes à but non lucratif se sont vu recommander une stricte conformité aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils sont également invités à s’approprier pleinement les textes législatifs et réglementaires encadrant leurs activités sur le territoire national.

Par la voix d’Aminata Diallo/Boly, vice-présidente du Secrétariat permanent des ONG (SPONG), les OSC se sont engagées à renforcer les capacités de leurs membres, à développer des outils adaptés et à intensifier leur collaboration avec l’État afin de prévenir tout risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

« Il y va de notre survie en tant qu’OSC et de l’intérêt de nos communautés. Mais il est évident que cette ambition ne pourra être atteinte sans une action collective et coordonnée », a-t-elle affirmé, avant de rappeler que cette mission exige sacrifices, responsabilité mutuelle et un dialogue constant et constructif avec l’État.

Prenant la parole, le Premier ministre a salué l’action et la solidarité des ONG, tout en rappelant que la complexité de la lutte contre le terrorisme impose une vigilance accrue.

« Les réseaux terroristes, dans leur stratégie de déstabilisation, cherchent constamment de nouveaux moyens pour financer leurs activités. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constituent à ce titre des menaces majeures qui peuvent compromettre nos efforts communs, y compris ceux de nos partenaires que vous êtes », a-t-il averti.

Enfin, le chef du gouvernement a assuré avoir pris bonne note des préoccupations exprimées par les ONG et annoncé des mesures pour instaurer un environnement associatif transparent, sain et propice.

« Sur les délais administratifs, des directives seront données afin d’accélérer le traitement des dossiers d’autorisation et de récépissé, tout en respectant les enquêtes de moralité nécessaires », a-t-il conclu.