Bobo-Dioulasso : La SONATUR renforce le service de cancérologie du CHUSS avec un don de 25 millions de FCFA

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a offert le vendredi 3 octobre 2025, un chèque d’un montant de 25 millions de FCFA au Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso. Ce geste vise à renforcer les capacités du service d’anatomie-pathologie de l’hôpital, particulièrement dans la lutte contre le cancer.

La cérémonie, présidée par Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et parrain de l’événement, a réuni les responsables de la SONATUR, le personnel médical et administratif du CHUSS ainsi que plusieurs invités. Ce soutien financier vise à améliorer les conditions de diagnostic et de traitement des patients atteints de cancer dans la région des Hauts-Bassins.

« C’est une journée purement sociale pour nous. À travers la SONATUR, nous avons voulu mettre en œuvre des actions concrètes qui accompagnent nos vaillantes populations », a déclaré le ministre.

Il a rappelé que si la mission principale de la SONATUR reste l’aménagement et la commercialisation de terrains viabilisés, il est tout aussi important d’accompagner les populations dans les domaines prioritaires que sont la santé et l’éducation.

Le ministre a souligné que le CHUSS, très sollicité pour les soins spécialisés, avait un besoin urgent de renforcement de ses équipements afin de mieux répondre à la demande croissante, non seulement à Bobo-Dioulasso, mais aussi dans toute la région de la Boucle du Mouhoun et au-delà.

Un soutien stratégique pour la lutte contre le cancer

Ce don arrive à un moment symbolique, en plein « Octobre Rose », mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers féminins.

Pour Gustave Y. Dabiré, directeur général du CHUSS, ce geste aura un impact immédiat sur la qualité des soins aux patients : « Ce chèque permettra d’acquérir du matériel indispensable pour renforcer le plateau technique du service d’anatomie-pathologie.

Cela va considérablement améliorer la prise en charge des malades du cancer dans notre région », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’équipement prévu grâce à ce financement contribuera à doter le service d’outils modernes pour un diagnostic plus rapide et plus fiable, tout en réduisant les coûts et délais de traitement pour les patients.

Une entreprise engagée au-delà de ses missions

Selon les premiers responsables de l’entreprise, par ce geste, la SONATUR démontre sa volonté d’aller au-delà de ses missions techniques. Elle s’engage à répondre aux besoins réels des populations et à renforcer la cohésion sociale.

« L’aménagement urbain ne peut être complet sans des services de santé accessibles et efficaces. C’est pourquoi nous inscrivons la santé au cœur de notre stratégie RSE », a souligné le ministre Sidibé.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24