Annonce | 1XBET : Placez vos paris sur les meilleurs matchs du week-end européen !

Chelsea vs Liverpool, le 4 octobre

À l’automne, Chelsea est devenu trop vulnérable, en raison de la pression subie par l’équipe lors du principal tournoi des clubs de l’été. Le trophée n’a pas protégé les joueurs des blessures, et l’absence de Cole Palmer et de Levi Colville est devenue un sérieux problème. En conséquence, les Londoniens restent sur trois matches consécutifs sans victoire en Premier League.

Liverpool, de son côté, a longtemps arraché les points nécessaires dans les dernières minutes, mais même cette machine connaît parfois des ratés. Les Reds se sont inclinés face à Crystal Palace (1-2), puis sont repartis d’Istanbul sans le moindre point après leur match de Ligue des champions contre Galatasaray (0-1). L’adaptation des recrues coûteuses ne progresse pas aussi vite qu’Arne Slot l’aurait souhaité.

Cotes : V1 – 2,983, X – 3,935, V2 – 2,347

Real vs Villarreal, le 4 octobre

Le Real a remporté 8 de ses 9 matchs cette saison, mais ce ne sont pas les victoires contre les outsiders qui retiennent l’attention. Tout le monde parle du derby perdu face à l’Atlético (2-5). Un seul faux pas de Xabi Alonso a attiré plus de regards que toutes ses victoires. Le Real saura-t-il montrer un jeu convaincant face à un adversaire solide, ou n’est-il qu’une machine à écraser les plus faibles ?

Marcelino, entraîneur de Villarreal, surpasse Alonso en expérience. El Submarino Amarillo est capable de jouer un football offensif comme de miser sur les contres. Cette équipe vient clairement pour gagner et n’arrive pas à Madrid en victime résignée.

Cotes : V1 – 1,507, X – 5,28, V2 – 6,15

Juventus vs Milan, le 5 octobre

La Juventus, sous la houlette d’Igor Tudor, joue le rôle d’un jeune tigre. L’équipe s’éloigne de l’image traditionnelle du grand pragmatique et fait honneur à son surnom en pratiquant un football de jeunesse, où les erreurs abondent, mais où le désir de jouer avec éclat est encore plus fort. C’est pourquoi les matchs de la Juve se terminent de plus en plus souvent sur des scores spectaculaires comme 4-4 ou 4-3.

Le Milan est porté par Max Allegri sur le banc et Luka Modrić sur le terrain – deux tigres qui gardent une immense envie de gagner. Ce duo de géants peut commettre des erreurs, mais les 12 points obtenus en 5 journées prouvent qu’ils veulent conquérir un nouveau titre de champion.

Cotes : V1 – 2,741, X – 3,315, V2 – 2,865

Lille vs Paris Saint-Germain, le 5 octobre

Pendant l’intersaison, Lille a vendu plusieurs de ses leaders, mais ce club a l’habitude de trouver des remplaçants et de faire progresser ses joueurs. Les deux dernières journées de Ligue se sont soldées par deux défaites sur un score cumulé de 0-4, mais les Dogues sont prêts à panser leurs plaies et à offrir une performance digne face au champion.

Le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, fait des miracles de résilience. Un grand nombre de blessés a conduit à la défaite contre Marseille (0-1), mais l’entraîneur Luis Enrique s’est adapté aux problèmes et a trouvé un moyen de battre Barcelone (2-1) à l’extérieur.

Cotes : V1 – 4,56, X – 4,25, V2 – 1,783

