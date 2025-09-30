La Police Nationale face à son avenir : Entre professionnalisme et lutte antiterroriste

publicite

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a patronné la cérémonie d’ouverture des travaux de la 5e édition de la Conférence des commissaires de la Police Nationale. Cet événement se déroule du 30 septembre au 1er octobre 2025, à Ouagadougou. Le ministre a, à cette occasion, exhorté les participants à formuler des propositions réalistes et réalisables.

Les commissaires de police sont ainsi réunis en conclave à Ouagadougou pour deux jours. Cette édition de leur conférence est placée sous le thème : « La Police nationale à l’aune des mutations du paysage sécuritaire du Burkina Faso ».

Le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a souligné que la tenue régulière de cette conférence témoigne non seulement de la maturité de la Police nationale, mais aussi de sa volonté de demeurer une institution dynamique, proactive et résolument tournée vers le professionnalisme et l’excellence.

“Rappelons que cette conférence tire son fondement de l’article 196 de la loi 027/2018 du 1er juin 2018 qui l’érige en instance statutaire de concertation et de gestion proactive des questions majeures pour la vie et le fonctionnement de la police nationale”, a-t-il rappelé.

Selon le ministre de la Sécurité, le thème retenu cette année est d’une pertinence manifeste et s’avère particulièrement opportun, car il s’inscrit dans un contexte national et sous-régional particulièrement sensible. “Oui, notre environnement sécuritaire est en pleine mutation, cette mutation est multiforme, multidimensionnelle et en constante évolution”, a-t-il mentionné.

Le ministre de la Sécurité a précisé que la conférence des commissaires de police se veut un cadre de réflexion, de dialogue et de rétrospection, afin d’évaluer l’année écoulée pour en analyser les succès et les points à améliorer. “Elle est plus qu’un événement, elle est une force de proposition, un laboratoire d’idées voire un moment solennel de partage stratégique et fraternel”, a-t-il ajouté.

Pour le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Thierry Tuina, cette rencontre constitue une occasion de raffermir les liens confraternels et de réfléchir au devenir de l’institution. Il a conclu en rappelant que la priorité pour son institution demeure la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national.