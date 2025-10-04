SONATUR à Dogona : Des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a organisé, le vendredi 3 octobre 2025, une série d’activités sociales dans la ville de Bobo-Dioulasso. Après un important soutien au CHUSS, la SONATUR s’est rendue dans le quartier Dogona, où elle a procédé au renforcement d’un centre de santé, à l’amélioration des infrastructures scolaires et à la célébration de l’excellence éducative.

Créé en 2024 dans le cadre de l’aménagement de la Trame d’accueil de Dogona, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) bénéficie désormais de nouveaux équipements. Fidèle à son engagement d’améliorer les conditions de vie dans les zones qu’elle aménage, la SONATUR y a investi environ 33 millions de francs CFA pour répondre à des besoins prioritaires.

Les travaux réalisés comprennent la construction d’une clôture pour sécuriser l’établissement, l’installation d’un incinérateur pour une meilleure gestion des déchets biomédicaux, ainsi que la mise en place d’un système d’éclairage solaire.

Ces actions viennent compléter les infrastructures livrées l’année précédente et garantissent une meilleure qualité de soins pour les habitants.

« Ces réalisations traduisent notre volonté de permettre aux populations de vivre dans un environnement aménagé et digne. Il ne suffit pas d’attribuer des parcelles, il faut aussi s’assurer que les besoins essentiels comme la santé soient pris en charge », a expliqué Boureima Ouattara, directeur général de la SONATUR.

L’éducation, un pilier de la politique RSE

Au-delà de la santé, la SONATUR place également l’éducation au cœur de son action sociale. Dans la même localité, elle a organisé une Journée de l’excellence scolaire afin de récompenser les efforts des enseignants et des élèves.

Les performances scolaires dans cette école primaire ont été remarquables : 100 % de réussite au CEP et à l’entrée en 6e pour la toute première année d’existence de l’établissement. Un résultat qui témoigne de l’engagement des enseignants et de la détermination des élèves.

Des lots vari és

Pour encourager cette dynamique, la SONATUR a remis des kits scolaires complets et des sacs aux trois meilleurs élèves de chaque classe ; des kits scolaires à 80 élèves déplacés internes ; cinq vélos aux meilleurs élèves du CM2 ; quatre bourses de 100 000 F CFA aux lauréats du CEP.

Les enseignants les plus méritant ont reçu dix ordinateurs portables. Exceptionnellement, deux enseignants de CM2 ont reçu chacun un ordinateur et une moto pour leur performance.

« Nos enfants ont brillé grâce à une synergie d’efforts. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre mission éducative avec encore plus de détermination », a déclaré Sy Seydou Traoré, directeur de l’école.

Une entreprise engagée auprès des communautés

Pour Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et parrain de l’événement, ces actions reflètent la volonté de la SONATUR de contribuer activement au bien-être des populations.

« Au-delà de l’aménagement des terrains, il est de notre devoir d’accompagner les communautés dans les secteurs prioritaires que sont la santé et l’éducation », a-t-il souligné.

Au total, la SONATUR a investi près de 70 millions de francs CFA dans ces actions sociales à Dogona. Une initiative saluée par les bénéficiaires, qui y voient un véritable levier de développement local.

