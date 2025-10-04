Présidence du Faso : Un livre pour immortaliser les discours du Capitaine Ibrahim Traoré présenté au public

Ce samedi 4 octobre 2025, la Présidence du Faso a présenté officiellement le livre « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit : de l’avènement du MPSR II à la proclamation de la Révolution Progressiste Populaire ». L’ouvrage rassemble les prises de parole officielles du Chef de l’État depuis son arrivée au pouvoir jusqu’à la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP).

« Verba volant, scripta manent », locution latine qui signifie « Les paroles s’envolent, les écrits restent ». C’est dans cet esprit que les différentes allocations du capitaine Ibrahim Traoré, depuis le soir du 30 septembre 2022 jusqu’à la matinée du 1er avril 2025, sont dorénavant consignées dans un livre, non seulement pour les générations actuelles mais aussi futures.

Désormais, les Burkinabè ainsi que les amis du Burkina n’auront plus à se plaindre du manque d’ouvrages sur la vision du père de la Révolution Progressiste Populaire.

La Présidence du Faso vient de mettre à leur disposition un livre de plus de 300 pages intitulé : « Le Capitaine Ibrahim Traoré a dit : de l’avènement du MPSR II à la proclamation de la Révolution Progressiste Populaire », dans lequel sont consignées les prises de parole officielles du camarade président, le capitaine Traoré, allant du 30 septembre 2022, marquant son arrivée au pouvoir, jusqu’au 1er avril 2025, date de la proclamation de la Révolution Progressiste Populaire.

Selon le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, les leaders d’exception, à l’image du capitaine Ibrahim Traoré, ont toujours su faire rayonner leur vision et leurs idéaux à travers la puissance de leurs paroles et la portée de leurs actes.« En effet, les prises de paroles officielles d’un dirigeant ne sont pas les simples allocutions. Elles constituent le miroir de son engagement, la matrice même de sa pensée et le fil conducteur de sa gouvernance », a-t-il commenté.

Il a ajouté que ce livre consigne les événements majeurs survenus depuis le 30 septembre 2022. « Et trace pour notre peuple, les jalons de la Révolution Progressiste Populaire guidée par l’espérance d’un avenir de dignité et de bonheur partagé », a-t-il appuyé.

Les prises de parole publiques du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, traduisent, selon Gilbert Ouédraogo, une volonté constante de dialoguer avec le peuple, de partager sa vision, d’éveiller les consciences et d’éduquer les masses populaires du Burkina Faso, d’Afrique et du monde entier.

« Les prises de parole et discours du camarade, président du Faso rompent avec les pratiques courantes. Ils démarquent par leur authenticité, leur spontanéité, la profondeur du contenu et la sincérité du porteur », a-t-il poursuivi.

Le ministre conseiller spécial du président du Faso, Pr Théophile Balima, a confié que tout le monde trouve son compte dans cet ouvrage. Selon lui, ce qui est emblématique dans tous les discours contenus dans ce livre, c’est le courage et l’engagement du capitaine Ibrahim Traoré, et ce, tant dans sa lutte contre le terrorisme que dans ses options de développement.

« Dans ce recueil de plus de 300 pages, on découvre explicitement la vision, vision à travers ses discours ou ses adresses aux différentes composantes de la société burkinabè que l’on peut résumer à un appel résolu à compter d’abord sur nos propres forces », a-t-il déclaré.

Le capitaine Martha Céleste Anderson Medah, ministre directeur de cabinet du président du Faso, a rappelé que « les paroles s’envolent, mais les écrits restent ». C’est ainsi qu’ils ont décidé de consigner les prises de parole du capitaine Ibrahim Traoré pour préserver la mémoire des événements en cours depuis le 30 septembre 2022 jusqu’au 1er avril 2025.

« Ce document (…) a une valeur didactique, sociologique, anthropologique, philosophique, diplomatique, politique et historique. Il répertorie les prises de parole du chef de l’État, capitaine Ibrahim Traoré au cours d’événements de toute nature nationaux et internationaux pour exprimer sa vision du monde et tracer les sillons d’une marche victorieuse vers des lendemains meilleurs », a-t-il affirmé.

Également, il a notifié que, depuis sa prise de pouvoir, les discours du camarade président Traoré portent principalement sur la restauration de la sécurité du territoire, l’indépendance, la souveraineté et le développement du Burkina Faso. « Par ce document, nous retraçons un itinéraire évolutif d’une lutte acharnée contre l’impérialisme et le terrorisme, et nette teintée d’initiatives, de réformes et d’actions novatrices pour construire notre nation », a-t-il mentionné.

Il a indiqué que l’édition de ce document vise à diffuser la vision du capitaine Ibrahim Traoré au profit des générations actuelles et futures, burkinabè et africaines, dont l’ultime salut se trouve dans les valeurs culturelles endogènes.« C’est une œuvre destinée à la jeunesse d’une part et qui s’adresse d’autre part à tous les peuples en quête de libération, d’indépendance et de développement basés sur les ressources endogènes », a-t-il fait savoir.

Il a informé que ce recueil sera disponible dans des points de vente précis et que son prix de vente sera accessible et spécialement étudié. « Les recettes seront exclusivement orientées à la réalisation d’œuvres sociales », a-t-il confié.

À cette dédicace, a été associé un autre événement : le lancement de la plateforme digitale « Baoré », une vidéothèque de visionnage et de téléchargement des vidéos relatives aux actions du capitaine Ibrahim Traoré.