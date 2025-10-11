Côte d’Ivoire : Le ministre de l’intérieur fait le point des personnes interpelées au cours de la marche de l’opposition de ce 11 octobre

Côte d’Ivoire – Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a comptabilisé au total 237 personnes interpellées à Abidjan, la capitale économique, lors de la marche de l’opposition de ce samedi 11 octobre 2025.

Après une tournée d’inspection pour prendre le pool de la situation à Abidjan, ce samedi 11 Septembre 2025, date retenue pour la marche de l’opposition, le général Vagondo Diomandé, le Ministre de la Sécurité, face à la presse a dressé le bilan à la suite des échauffourées entre policiers et manifestants du « Front Commun », regroupant les partis de l’opposition, le PDCI de Tidjane Thiam et le PPA-CI de l’ex-président Laurent Gbagbo.

Selon le ministre de la Sécurité, « il était important que nous venions sur le terrain », a-t-il expliqué, tout en félicitant les forces de l’ordre pour leur sens du devoir. Le ministre a rappelé que l’intervention des hommes sous son autorité a permis d’endiguer tout débordement.

Ainsi, à la mi-journée, ce sont 237 interpellations qui ont été enregistrées. La marche de ce 11 octobre a fait l’objet de plusieurs interdictions à commencer par celle du Conseil National de Sécurité et dernièrement du préfet d’Abidjan qui ont insisté sur son caractère illégal.

L’opposition réunie au sein du « Front Commun » à travers cette marche « pacifique » dite « marche pour la justice, la paix » veut obtenir du pouvoir d’Abidjan une élection libre et inclusive alors que la campagne électorale est engagée depuis ce 10 octobre 2025.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire