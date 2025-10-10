Côte d’Ivoire : La campagne pour la Présidentielle 2025 s’ouvre officiellement aujourd’hui

publicite

En Côte d’Ivoire, après la proclamation des candidats à la Présidentielle du 25 Octobre prochain par le Conseil constitutionnel le 08 septembre 2025, l’heure est à la campagne électorale. Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahime Kuibiert Coulibaly, a annoncé l’ouverture officielle, dès ce vendredi 10 octobre 2025, de cette étape importante devant déboucher sur la désignation par voix de vote de celui ou celle qui présidera pendant cinq années à la destinée des Ivoiriens.

Les cinq (5) candidats à la présidentielle ivoirienne, en l’occurrence, le Chef de l’Etat sortant Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Ehivet (Gbagbo), Henriette Lagou et Ahoua Don Mello ont deux semaines pour séduire les électeurs ivoiriens.

Chacun allant de sa stratégie de conquête, le président sortant, Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a choisi la ville de Daloa, dans le Centre-Ouest du pays, pour le lancement officiel de sa campagne. Cet évènement est prévu pour le samedi 11 octobre à la mi-journée.

A 80 kilomètres de Daloa, C’est-à-dire à Bouaflé, l’ex-première dame, Simone Ehivet (Gbagbo) et présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC), se livrera, le même jour, au même exercice, et donnera également le coup d’envoi de sa campagne.

Pour Henriette Lagou, candidate du Groupement des Partenaires Politiques pour la Paix (GP-Paix), la bénédiction des siens est primordiale. Elle ouvrira sa campagne le lundi 13 octobre à Daoukro, dans le centre du pays.

Ahoua Don Mello, transfuge du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo, PPA-CI, quant à lui, a opté pour la commune de Cocody, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ce vendredi 10 octobre à 11h GMT après qu’il lui ait été « refusé le palais des sports de Treichville » comme s’en plaignait son équipe de campagne.

Enfin, le candidat Jean-Louis Billon, grand opposant de Tidjane Thiam au Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, PDCI, désormais à la tête du Congrès Démocratique (CODE), lancera sa campagne dans la commune de Marcory dans le district d’Abidjan ce vendredi 10 octobre.

La période de campagne électorale se tiendra du 10 au 23 octobre à minuit, soit deux (2) semaines avant l’échéance du vote le 25 octobre 2025 par les 8 727 431 électeurs, vivant en Côte d’Ivoire et à l’étranger.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire