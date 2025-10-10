Autonomisation de la jeunesse burkinabè : Children Believe met à l’honneur la première vague de son programme d’encadrement

La première édition du programme d’encadrement des jeunes diplômés au Burkina Faso, initié par l’ONG Children Believe, a refermé ses portes ce vendredi 10 octobre 2025, à Ouagadougou. Pendant deux mois, treize (13) jeunes, sélectionnés parmi 448 candidats, ont bénéficié d’un encadrement pratique et stratégique. Ils ont été gradués lors de cette apothéose afin de valoriser leurs acquis, tout en leur offrant un moment de réflexion, d’échange et de projection sur leurs perspectives d’insertion professionnelle.

Dans le cadre de son engagement pour l’employabilité et l’autonomisation des jeunes, l’ONG Children Believe Afrique de l’Ouest a lancé en août 2025 son programme d’encadrement des jeunes diplômés au Burkina Faso. Son objectif a été de créer un pont entre la formation académique et le monde professionnel pour cette jeunesse.

À cet effet, durant ces deux mois, les 13 jeunes ont bénéficié d’espaces d’apprentissage pratique en finance/comptabilité, en communication digitale, en administration/logistique, en gestion de projet, etc. Le but a été d’en faire des moteurs du développement durable et des acteurs du changement au Faso, selon la directrice pays de l’ONG, Christelle Kalhoulé.

« Ils ont appris à conjuguer la théorie et la pratique, à développer un esprit d’équipe, à affronter les défis avec sérénité et à faire preuve d’initiative dans un environnement exigeant.

À travers cette démarche, nous avons voulu offrir à la jeunesse une passerelle entre le monde académique et la vie professionnelle, un espace où l’apprentissage se conjugue avec la passion, et où la connaissance s’unit à l’expérience pour donner sens à l’action », a-t-elle expliqué.

L’expérience saluée par les bénéficiaires et les autorités

En réalisant ce pont entre la théorie et la pratique pour ouvrir le chemin de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation de la jeunesse, cette méthode a été bien appréciée par ces « heureux élus », à l’image d’Amiratou Ilboudo, qui a bénéficié d’un stage en communication. Elle a souligné que cette expérience « est un atout majeur pour leur insertion professionnelle future ».

« Durant ces mois de formation, nous avons appris beaucoup, notamment tout ce qui est en rapport avec le développement et l’humanitaire. Nous avons aussi eu le privilège de faire une insertion professionnelle. Ces formations nous seront utiles, car nous avons acquis des valeurs essentielles ici, comme le travail d’équipe et la solidarité, ce qui nous permettra de nous insérer plus facilement dans le domaine professionnel », a-t-elle affirmé.

Cette méthode de priorisation de la pratique s’inscrit dans la vision des autorités, a tenu à rappeler le représentant du Ministre en charge de la Jeunesse, Evariste Metuole Dabiré, également parrain de cette cérémonie de graduation.

« Cette belle cérémonie, qui marque la fin d’une étape et le début d’un nouveau chapitre dans la vie de ces jeunes femmes et hommes prometteurs, s’inscrit dans la vision nationale portée par le Président Ibrahim Traoré : celle d’une jeunesse burkinabè debout, responsable et actrice de sa propre transformation », a-t-il déclaré.

Children Believe (CB) est une organisation non gouvernementale internationale de droit canadien, active au Burkina Faso depuis 1987. Pour souligner cet engagement, l’ambassadrice du Canada, Tina Guthrie, a honoré de sa présence cette première édition. Elle a également salué l’initiative et a formulé le souhait qu’elle perdure.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24