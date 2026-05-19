Ismaëlo Ganiou avec les Étalons : « Je n’ai pas senti une envie de venir en équipe nationale », avoue Amir Abdou

En conférence de presse de présentation de la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux du Burkina Faso contre la Russie et la Biélorussie, le sélectionneur des Étalons, Amir Abdou, est revenu sur le cas d’Ismaëlo Ganiou, binational qui a décidé d’évoluer avec l’équipe espoirs de la France. Amir Abdou assure que le sujet est clos concernant ce joueur.

« Ismaëlo Ganiou, je l’ai eu à plusieurs reprises au téléphone. C’est un joueur que j’aurais voulu avoir avec nous. Il est binational. Il a ce côté de sa mère qui est française et son père qui est burkinabè. Il a fait le choix de partir avec les espoirs.

Je n’ai pas senti une envie de venir en équipe nationale. Je le laisse se concentrer avec les espoirs », s’est expliqué Amir Abdou sur le cas du latéral droit sociétaire du RC Lens.

Non convoqué pour la CAN 2025 au Maroc, Ganiou avait accepté l’offre d’évoluer avec l’équipe espoirs de la France suite à ses bonnes performances en club. Le joueur, natif de Lille, a été convoqué avec l’équipe espoirs de la France. Amir Abdou a constaté son envie de jouer plutôt avec les Bleus.

Son rêve de jouer avec les Bleus

« Ils ont tous ce rêve de jouer pour l’équipe de France. Je lui laisse ce rêve-là, c’est un rêve qu’il veut réaliser. Mais comme je l’ai dit, la porte est toujours ouverte. C’est son pays de cœur, c’est aussi le pays de sa mère.

Du côté de son père, il ne faut pas fermer la porte, et je lui souhaite bonne chance pour sa carrière », a poursuivi Amir Abdou, conscient de la qualité du joueur.

Il estime néanmoins qu’il faut être patient avec lui tout en se focalisant sur ceux qui ont accepté de jouer avec les Étalons du Burkina Faso.

« Nous, on prend les joueurs qui ont envie de venir en équipe nationale, qui ont envie de porter le maillot des Étalons, c’est l’essentiel.

Ceux qui sont à 200 % pour se battre pour la nation, il faut les prendre. Je préfère avoir des joueurs à 200 % que des joueurs à 50 %. Le débat est clos, la balle est dans son camp. Il continuera avec les espoirs, et puis on verra par la suite », a conclu Amir Abdou.

Le 6 juin 2025, Ismaël Ganiou avait disputé un match amical avec les Étalons face au Zimbabwe.