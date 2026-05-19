Cuba menace d’un « bain de sang » en cas d’attaque américaine

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a averti, lundi 18 mai 2026, qu’une intervention militaire américaine contre l’île provoquerait « un bain de sang aux conséquences incalculables », rapporte La Presse Ca.

Dans un message publié sur le réseau X, le dirigeant cubain a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de Washington de préparer l’opinion internationale à une éventuelle offensive contre La Havane.

Cette montée des tensions intervient après des révélations du média américain Axios affirmant que Cuba aurait acquis plus de 300 drones militaires.

Selon ces informations, les autorités cubaines étudieraient plusieurs scénarios d’utilisation de ces équipements à proximité de la Base navale de Guantánamo, territoire contrôlé par les États-Unis dans l’est de l’île.

Des responsables américains auraient évoqué une « menace croissante » liée à ces capacités militaires. Sans confirmer directement ces informations, Miguel Díaz-Canel a affirmé que son pays ne représentait « aucune menace » pour d’autres nations, tout en revendiquant le « droit légitime » de Cuba à se défendre en cas d’agression.

Dans le même temps, le département américain du Trésor a annoncé de nouvelles sanctions visant les services de renseignement cubains ainsi qu’une dizaine de hauts responsables politiques et militaires.

Parmi les personnalités concernées il s’agit de Esteban Lazo, plusieurs ministres cubains à savoir des officiers supérieurs de l’armée et du contre-espionnage.

Les sanctions touchent également le ministère cubain de l’Intérieur et la Police nationale révolutionnaire, accusés par Washington de répression contre les manifestations populaires.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que d’autres mesures coercitives pourraient être prises dans les prochaines semaines. Cette escalade intervient dans un contexte déjà extrêmement difficile pour l’économie cubaine.