Opération gouvernementale « Un village réinstallé, un motoculteur » : Plus de 100 000 bénéficiaires pour un coût moyen de 2 milliards de F CFA

Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques, représentant le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, accompagné du Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, ministre de la Solidarité et de la Famille, a officiellement lancé l’opération de distribution des kits de production agricole aux populations retournées. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu ce lundi 18 mai 2026, dans un village réinstallé de Kaya.

Autrefois sous emprise des terroristes, ce village situé à une dizaine de kilomètres de Kaya, chef-lieu de la région des Koulsé, est aujourd’hui libéré. Après avoir été en effet reconquis par nos forces combattantes, cette terre de nos ancêtres a vu le retour de ses fils et filles.

Plusieurs villages sont ainsi reconquis jour après jour à travers le Burkina Faso, démontrant ainsi la montée en puissance de nos forces combattantes sur le champ de bataille.

Pour le gouvernement burkinabè, une chose est de reconquérir nos terres et une autre, de contribuer à réinstaller les populations en leur offrant un minimum de dignité.

C’est dans cette dynamique qu’a été lancée l’opération de distribution des kits de production agricole aux populations retournées. Laquelle opération s’inscrit dans le cadre de l’initiative « un village réinstallé, un motoculteur ».

Selon Amadou Dicko, ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques, représentant le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, de l’eau, des ressources animales et halieutiques, cette initiative est au profit de plus de 13 000 ménages retournés et plus de 100 000 personnes à travers 14 régions du pays.

De ses explications, il s’agit pour le gouvernement de mettre gratuitement à disposition des bénéficiaires 1 950 tonnes d’engrais minéraux composés de NPK et d’urées, 260 tonnes de semences améliorées et 500 motoculteurs.

Plus de 2 milliards de F CFA

A travers cette initiative, coûtant à l’État burkinabè plus de 2 milliards de F CFA, le gouvernement entend, entre autres, renforcer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires, favoriser la reprise rapide des activités agricoles des ménages retournés, améliorer les revenus des familles, contribuer au renforcement de la cohésion sociale, ainsi qu’à la stabilisation des zones reconquises, a fait remarquer Amadou Dicko.

Thématisée « pour une résilience effective et inclusive des populations retournées, engageons-nous ! », l’opération, a indiqué le ministre délégué, se veut être un message fort d’interpellation à l’ensemble des acteurs, des partenaires et des amis du Burkina Faso à s’engager davantage pour un développement durable dont le socle est la souveraineté alimentaire.

Moussa Zabré, au nom des bénéficiaires, a souhaité que la délégation ministérielle transmette les remerciements et la gratitude des populations du village au Président du Faso. Eux, dit-il, non pas de bouche pour le remercier, si ce n’est Dieu.

Pour le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, ministre de la Solidarité et de la Famille, ces kits viendront impacter la vie des bénéficiaires. « Cette initiative vient aussi démontrer toute la synergie qu’il y a entre les départements ministériels du Burkina Faso », a-t-elle aussi attiré l’attention.

La ministre a en outre rassuré l’ensemble des Personnes déplacées internes (PDI) de ce qu’elles seront accompagnées à se réinstaller dans leurs localités d’origine. « Donc, nous voulons qu’elles (Ndlr, PDI) suivent le mot d’ordre qui a été lancé, notamment à continuer de s’enregistrer auprès des structures habilités… », a-t-elle appelé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24