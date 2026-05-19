Eliminatoires CAN 2027 : Le Burkina Faso affronte le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique

Les Étalons du Burkina Faso sont désormais situés sur leur sort pour les prochains éliminatoires Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 dont le tirage au sort a eu lieu le mardi 19 mai 2026. Le Burkina Faso se retrouve dans le même groupe que le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique pour deux places de qualifications.

48 équipes sont en course pour les phases finales de la prochaine CAN prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les 12 équipes sont reparties en 12 poules.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les phases finales sauf les équipes qui se retrouvent dans le même groupe que le pays hôte. En plus des trois pays hôte déjà qualifiés, il reste 21 places à prendre.

Rendez-vous en septembre

Les matchs de qualifications débuteront au mois de septembre 2026 pour prendre fin au mois de mars 2027. La compétition est prévue pour se tenir du 19 juin au 17 juillet 2027. Ce serait la première fois que la CAN se joue dans trois pays.

Les groupes des éliminatoires de la CAN 2027

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau