FITO 2026 : Le grand rendez-vous du patrimoine s’installe au Musée National du 22 au 24 mai

L’«Association la source» a officiellement annoncé les dates de la quatrième édition du Festival International des Instruments et Danses Traditionnelles à Ouagadougou (FITO). Ce grand rendez-vous culturel est prévu se tenir du 22 au 24 mai 2026 au Musée National du Burkina Faso. L’événement se veut un cadre privilégié pour la promotion, la préservation et la mise en lumière des instruments et danses traditionnels au Burkina Faso et hors des frontières.

Selon le président du comité d’organisation, Dji Marc Koussoubé, l’un des objectifs premiers du Festival International des Instruments et Danses Traditionnelles à Ouagadougou (FITO) est de « contribuer à lutter contre l’éclipsement des patrimoines culturels, matériels et immatériels face à la mondialisation ».

Le thème principal au cœur de cette édition est : « Instruments de musique traditionnels, facteur de promotion de la paix et de la cohésion sociale ». Les organisateurs cherchent ainsi à utiliser la richesse des expressions artistiques locales comme un levier pour renforcer l’unité et la paix.

L’innovation marquante de cette quatrième édition est l’inclusion des troupes qui viendront de quatre régions du Burkina Faso, notamment, les masques de Nayala, les cauris du Sourou, les danses traditionnelles du Zondoma et celles de Nando. Cette édition surpasse également les frontières du Burkina pour s’étendre aux autres pays sous-régionaux, avec l’invitation d’un pays d’honneur en l’occurrence du Niger.

La communauté qui a été honorée pour cette édition est les Djan. « Cette communauté incarne la richesse de la diversité culturelle et musicale de notre continent en général et celle du Burkina Faso en particulier. Elle possède des instruments comme les Balafons qui résonnent et véhiculent les savoirs, les savoir-faire et savoir être », a expliqué le président du comité de pilotage Marc Koussoubé lors de la présentation de l’événement.

Plusieurs activités sont au menu de cette édition pour occuper les trois jours de festivités. Parmi les spectacles attendus, il y aura des prestations artistiques de différentes troupes de danses traditionnelles et d’instrumentistes du Burkina Faso.

Ensuite, les festivaliers auront le privilège de découvrir de différentes expositions provenant du Musée National et celles venues d’ailleurs. Par ailleurs, il est prévu des ateliers de formation et également une conférence publique en adéquation avec le thème central.

Une invite a été lancée à toutes les populations du Burkina désirant découvrir leur patrimoine culturel à répondre présent à cette cérémonie. Le comité de pilotage rappelle l’engagement nécessaire de chaque citoyen pour la sauvegarde des traditions locales en affirmant qu’« ensemble, nous pouvons et devons contribuer chacun à sa manière à ce que notre pays retrouve sa paix et sauvegarde ses valeurs culturelles ».

L’entrée au festival sera entièrement libre et gratuite pour tous les festivaliers qui seront au rendez-vous.