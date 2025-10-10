Fonds de Soutien Patriotique : Plus de 142 milliards FCFA mobilisés au 30 septembre 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Fonds de Soutien Patriotique (FSP) poursuit sa dynamique de mobilisation nationale. Selon les chiffres publiés par le Comité de gestion, le vendredi 10 octobre 2025, les recettes cumulées du FSP ont atteint 142 603 529 418 FCFA au 30 septembre 2025, confirmant la forte adhésion des Burkinabè à cet instrument de solidarité nationale.

Au cours du troisième trimestre 2025, correspondant à la période du 30 juin au 30 septembre, le Fonds de soutien patriotique a engrangé 40 830 795 253 FCFA, consolidant ainsi la trajectoire ascendante observée depuis le début de l’année.

Lire également 👉 Fonds de Soutien Patriotique : Plus de 101 milliards de FCFA mobilisés en six mois

Les entreprises du secteur des boissons et les contributions spéciales sur les bénéfices continuent de constituer les principaux leviers de financement du FSP. En tête des contributeurs figure le tandem BRAKINA/SODIBO, dont les prélèvements cumulés s’élèvent à 45 884 060 550 FCFA.

La contribution spéciale sur les bénéfices des entreprises suit avec 23 329 037 130 FCFA, tandis que les prélèvements douaniers sur les produits importés complètent le trio de tête avec 14 008 308 119 FCFA. Parmi les autres contributeurs notables figurent LIBS Brasserie (2,85 milliards FCFA) et MABUCIG (2,61 milliards FCFA).

Des performances contrastées au troisième trimestre

Durant le 3ᵉ trimestre, les prélèvements sur BRAKINA/SODIBO ont généré 15,9 milliards FCFA, confirmant la prépondérance du secteur brassicole dans les ressources du FSP. Les prélèvements douaniers ont également progressé, atteignant 5,88 milliards FCFA sur la période. En revanche, la contribution spéciale sur les bénéfices des entreprises a marqué un net recul, ne rapportant que 345 millions FCFA ce trimestre.

Certaines entreprises, à l’image d’AFRIDIA Industries et d’Africa Food and Drink Industry, n’ont enregistré aucune contribution entre juin et septembre, bien qu’elles affichent respectivement 11,9 millions et 862,6 millions FCFA sur l’ensemble de l’année. De son côté, TWELLIUM Industries a versé 101,8 millions FCFA au 3ᵉ trimestre, portant son total annuel à 456,9 millions FCFA.

Une mobilisation citoyenne qui se poursuit

Ces performances traduisent la vitalité du financement patriotique et la confiance des acteurs économiques dans le dispositif mis en place pour soutenir les efforts de défense et de développement du pays.

Le Comité de gestion du FSP salue la régularité des contributions et appelle à maintenir la mobilisation pour renforcer durablement la résilience nationale.

Source : Ministère de l’économie et des finances