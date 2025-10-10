Communiqué | Avis de Recrutement – Responsable logistique

publicite

Le Cabinet PCI SARL, pour le compte d’une société de premier plan basée à Ouagadougou et intervenant à l’échelle nationale et internationale, lance un appel à candidatures en vue du recrutement d’un Responsable Logistique. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du renforcement des activités et de l’optimisation de la chaîne logistique de l’entreprise.

Conditions de participation

Le présent recrutement est ouvert à tout(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :

· Être de nationalité burkinabè ;

· Être âgé(e) de 45 ans au plus au 31 décembre 2025.

Profil et qualifications requises

·Être titulaire, au minimum, d’une Licence en Transport et Logistique ou d’un diplôme reconnu équivalent ;

Posséder de solides connaissances en déclaration en douane et en transit ;

Justifier d’au moins cinq (05) années d’expérience dans la gestion des opérations de transport, logistique, transit et déclaration en douane, ou dans l’encadrement d’équipes dans ces domaines ;

Maîtriser les outils informatiques, notamment Word, Excel et PowerPoint ;

La pratique de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, constituera un atout majeur.

Missions et responsabilités principales

Le Responsable Logistique aura pour mission de superviser et coordonner l’ensemble des activités liées au transit, à la déclaration en douane et au transport des marchandises. Ses responsabilités incluent notamment :

Assurer une gestion optimale du portefeuille clients et veiller à leur satisfaction ;

Superviser l’enregistrement, le suivi et l’exécution des dossiers ;

Garantir le suivi des opérations douanières et du règlement des droits et taxes ;

Coordonner la collecte et la gestion des documents nécessaires aux déclarations en douane ;

Veiller au respect des délais et à la performance des équipes sous sa responsabilité ;

Mettre en place un système de suivi (tracking) permettant aux clients d’être informés de l’évolution des procédures ;

Collaborer étroitement avec les départements Finances, Transit et Déclaration pour fluidifier les opérations ;

Anticiper et résoudre efficacement tout problème susceptible de perturber la chaîne logistique ;

Contrôler l’utilisation des moyens roulants, assurer le suivi des convois, chargements et livraisons dans les délais impartis ;

Savoir travailler efficacement sous pression et dans un environnement exigeant.

Constitution du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir un dossier complet comprenant :

1. Une demande manuscrite, datée et signée, non timbrée, adressée au Gérant de PCI SARL ;

2. Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

3. Une copie de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif ;

4. Une copie légalisée du diplôme requis ou équivalent ;

5. Une copie de la CNIB ou du passeport en cours de validité ;

6. Les attestations ou certificats de travail justifiant l’expérience professionnelle ;

7. Un Curriculum Vitæ détaillé, exact et sincère, mentionnant trois (03) personnes de référence.

Les dossiers complets doivent être déposés sous plis fermé au Cabinet PCI SARL, sis à Ouagadougou secteur 44 sur l’avenue Tansoaba à 100 mètres de l’hôpital pédiatrique Charles de Gaulle sur l’axe de l’échangeur de l’Est, Tél : (+226) 25 36 78 01/76 31 09 61/ 61 66 21 83 Email : [email protected]

Processus de recrutement

Le recrutement se déroulera en trois (03) étapes :

1. Présélection sur dossier ;

2. Test écrit (durée : 4 heures) ;

3. Entretien oral devant un jury.

Date et délai de dépôt

Les candidatures seront reçues du 10 au 30 octobre 2025, tous les jours ouvrables, au Cabinet PCI SARL. L’enveloppe devra porter la mention : « Candidature au poste de Responsable Logistique ».

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus.

NB : Les dossiers incomplets, rejetés ou non retenus ne seront pas restitués. Le Cabinet se réserve le droit de déclarer infructueux le présent appel à candidatures si aucun profil ne correspond aux attentes de l’entreprise