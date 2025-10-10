Nobel de la Paix 2025 : L’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado récompensée pour son combat démocratique

Le Prix Nobel de la Paix 2025 a été attribué à Maria Corina Machado, figure emblématique de l’opposition vénézuélienne, pour son engagement « en faveur d’une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ».

L’annonce a été faite ce vendredi 10 octobre 2025 à Oslo par Jørgen Watne Frydnes, président du Comité Nobel norvégien, qui a salué « l’un des exemples les plus remarquables de courage civique en Amérique latine ces dernières années ».

Selon le comité, Maria Corina Machado a joué un rôle décisif dans l’unification d’une opposition longtemps fragmentée, rassemblée désormais autour de la revendication d’élections libres et d’un gouvernement représentatif.

« Elle a incarné la résistance démocratique au moment où le Venezuela est passé d’un pays prospère et relativement démocratique à un État autoritaire miné par la crise humanitaire », a souligné Frydnes.

Une figure de la résistance pacifique

La popularité de Maria Corina Machado s’est imposée lors des primaires de l’opposition en octobre 2023, où elle avait remporté plus de 90 % des suffrages sur près de 3 millions de votants.

Surnommée « la Libertadora », en hommage au héros national Simón Bolívar, elle est devenue un symbole d’espoir pour des millions de Vénézuéliens aspirant au changement.

Malgré les menaces de mort et les pressions du régime, elle a refusé l’exil et poursuit son combat depuis la clandestinité, inspirant par son courage et sa détermination.

Le prix, très attendu, a finalement échappé au président américain Donald Trump, qui avait publiquement exprimé son souhait de le remporter pour son « rôle dans la résolution de nombreux conflits ».

En choisissant Maria Corina Machado, le comité Nobel a voulu honorer la résistance pacifique et la quête de démocratie dans un contexte autoritaire, envoyant un message fort à la communauté internationale.

