Annonce | TECNO Spark 40 Pro+ : Le roi des smartphones à moins de 150.000F

Le Tecno Spark 40 Pro+ étonne avec son écran AMOLED ultra-lumineux, sa charge sans fil et ses fonctionnalités premium. Un smartphone budget qui frappe fort.

Le Tecno Spark 40 Pro+ est disponible depuis quelques semaines. La gamme Spark de Tecno est reconnue pour ses smartphones abordables qui offrent des performances bien au-delà de leur prix, et le nouveau Spark 40 Pro+ ne fait pas exception.

Ce modèle de la série Spark, haut de gamme, vise à fournir une expérience riche en fonctionnalités qui rivalise avec des concurrents plus chers. Il conserve malgré tout un prix remarquablement bas, 100 000 Fcfa pour la version avec 8+8 Go / 128 Go, et à 120 000 Fcfa pour la version 8+8 Go / 256 Go.

Design, qualité de fabrication et maniabilité

Le design du Spark 40 Pro+ Slim avec une esthétique d’écran incurvé. Il est disponible en quatre coloris, Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium et Tundra Green. La version Tundra Green présentant une légère texture à l’arrière, tandis que les autres ont une finition mate et soyeuse. Le Aurora White est agréable au toucher et ne retient pas facilement la saleté ou la graisse.

Le dos du téléphone est en plastique, présentant une légère sonorité creuse lorsqu’on le tapote, mais sans gravité. Le téléphone est très solide avec peu de flexion, malgré son poids de seulement 160,4 grammes et sa finesse de 6,5 mm. Ce qui est impressionnant compte tenu de sa grande batterie de 5200 mAh. Le cadre central est également en plastique, mais il imite bien l’apparence de l’aluminium.

L’écran est protégé par le Corning Gorilla Glass 7i. De plus, le Spark 40 Pro+ est certifié IP64, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et aux éclaboussures d’eau, et peut résister à des chutes jusqu’à 1,5 mètre. Ces caractéristiques de durabilité sont rares dans cette catégorie de prix.

Les boutons de volume et d’alimentation, situés sur le côté droit, sont minces et peuvent être un peu difficiles à utiliser en raison de la courbure du corps. Le téléphone dispose d’un haut-parleur secondaire pour l’équilibre audio et d’un microphone secondaire pour la suppression du bruit en haut.

En bas, on trouve la grille du haut-parleur principal, le microphone principal, le tiroir double Nano-SIM et le port USB Type-C 2.0. Le téléphone est dépourvu de port jack 3,5 mm et de lecteur de carte microSD. Un port infrarouge est présent à l’arrière, près des caméras. Les capteurs de lumière et de proximité sont cachés dans le cadre au-dessus de l’écran, et il s’agit bien d’un capteur de proximité matériel, pas virtuel.

Affichage

Le Tecno Spark 40 Pro+ est doté d’un grand écran AMOLED de 6,78 pouces. Il offre une résolution de 1224 x 2720 pixels (environ 440 ppi), une gamme de 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sa luminosité est impressionnante, atteignant 1600 nits en mode HBM (High Brightness Mode) et un pic de 4500 nits. En utilisation réelle, la luminosité maximale mesurée était de 1601 nits en mode automatique.

Cependant, il est à noter que le chipset Helio G200 ne prend en charge nativement que jusqu’à 1080p@120Hz. Tecno utilise une puce d’upscaling interne pour pousser la résolution à 1224 x 2720 pixels. L’interface utilisateur rend tout en 1080×2400 pixels.

Concernant le taux de rafraîchissement, le téléphone prend en charge 60Hz, 90Hz, 120Hz et 144Hz, mais les tests n’ont jamais dépassé la barre des 120Hz, même dans les jeux. Le mode « High » permet de sélectionner un taux de rafraîchissement par application (60Hz, 90Hz, 120Hz). L’écran est excellent pour un appareil budget, offrant des couleurs riches et une fluidité impressionnante.

Le Spark 40 Pro+ n’offre pas de prise en charge HDR, mais il dispose de la certification Google Widevine L1 DRM, permettant la diffusion de contenu FullHD sur des applications comme Netflix.

Logiciel et performances

Le Spark 40 Pro+ fonctionne sous Android 15 avec la surcouche personnalisée de Tecno, HiOS 15.1.1. Malheureusement, Tecno ne promet que deux ans de correctifs de sécurité et aucune mise à jour majeure du système d’exploitation, ce qui peut être un inconvénient pour certains acheteurs. L’interface est considérée comme assez simple malgré la personnalisation de Tecno.

L’appareil intègre un écran toujours activé qui s’allume pendant 15 secondes et prend en charge le mode paysage pour servir d’horloge de nuit pendant la charge. Les fonctionnalités de multitâche incluent le mode écran partagé et les fenêtres pop-up. Il y a quelques applications préinstallées considérées comme des « bloatware » (ex: Aha Games, Palm Store, Tecno Spot, Visha Player, Hi Themes).

Par défaut, l’assistant IA est Gemini, qui est un assistant textuel standard. Cependant, il est possible de basculer vers l’assistant Ella de Tecno, basé sur le modèle DeepSeek R1. Ella offre des fonctionnalités utiles comme la reconnaissance vocale et les réponses vocales, ainsi que l’interaction avec le contenu à l’écran.

Fonction IA

Les fonctions IA de Tecno incluent des traductions en temps réel, une assistance à la rédaction de documents, la conversion de croquis en images, la génération de fonds d’écran et l’édition d’images (extension, suppression d’objets). La fonction Google Circle to Search est également incluse.

Le téléphone est propulsé par le chipset MediaTek Helio G200 (6 nm), une plateforme relativement nouvelle lancée en 2025. Il est équipé d’un processeur octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) et d’un GPU Mali-G57 MC2 cadencé à 1,1 GHz.

Le Spark 40 Pro+ est livré avec 8 Go de RAM et des options de stockage interne de 128 Go ou 256 Go, sans emplacement pour carte microSD. Les tests de vitesse de stockage montrent des vitesses d’écriture élevées, mais les vitesses de lecture sont conformes à la spécification UFS 2.2.

En termes de performances brutes, le Helio G200 est comparable aux Helio G100 et G99, des puces populaires. Les performances du GPU sont légèrement meilleures. Le score AnTuTu du Spark 40 Pro+ est de 455013 (v10), et GeekBench 6 est de 1903 (v6) en multicœur et 731 (v6) en monocœur.

Le téléphone présente une bonne fluidité générale, même si quelques ralentissements peuvent être occasionnels, mais l’interface utilisateur et les tâches quotidiennes restent fluides. Le chipset Helio G200 ne génère pas beaucoup de chaleur et le téléphone maintient bien sa performance lors de tests prolongés, avec une excellente stabilité.

Appareils Photo

Le Spark 40 Pro+ possède un seul appareil photo arrière fonctionnel de 50 MP avec une ouverture f/1.6, un capteur de 1/2.8″ et une taille de pixel de 0,64µm, et un autofocus à détection de phase (PDAF). Il n’y a pas de stabilisation optique de l’image (OIS). Bien que le téléphone semble avoir une configuration à triple caméra à l’arrière, les modules supplémentaires sont un capteur auxiliaire (probablement de profondeur) qui ne sert à rien et un module vide, purement esthétique. Il est équipé d’un double flash LED pour l’appareil photo principal.

Les photos prises en plein jour avec l’appareil principal de 12,5 MP (binned) sont décentes pour la catégorie, avec un bon niveau de détail et un contraste correct. La plage dynamique est étonnamment large. Cependant, les couleurs sont un peu jaunâtres et moins vives. Le zoom numérique 2x est également décent.

En basse lumière, l’appareil photo principal est médiocre, avec un faible niveau de détail, des ombres sombres et du bruit, malgré une forte suppression du bruit. Le mode Super Night dédié améliore la netteté, la propreté et le contraste des photos en basse lumière.

La caméra selfie frontale est de 13 MP avec une ouverture f/2.2, un capteur de 1/3.1″ et des pixels de 1,12µm. Elle a une mise au point fixe. Une caractéristique notable est l’ajout de deux LED frontales pour éclairer les sujets en basse lumière. Les selfies de 13 MP sont excellents, avec une bonne texture de peau et des tons naturels, surpassant les attentes pour cette catégorie. Les selfies en basse lumière sont aussi étonnamment bons, grâce aux LED frontales et au flash d’écran.

Pour la vidéo, l’appareil principal peut enregistrer en 1440p@30fps et 1080p@30fps avec stabilisation gyro-EIS. La caméra selfie enregistre en 1080p@30fps. Les vidéos QHD sont de bonne qualité avec de bons détails et peu de bruit, mais manquent de stabilisation.

La stabilisation (gyro-EIS) est disponible uniquement en FullHD, ce qui réduit considérablement le niveau de détail. Il n’y a pas d’enregistrement vidéo 4K. Les vidéos en basse lumière ne sont pas très impressionnantes, étant bruyantes et manquant de contraste.

Batterie et recharge

Le Tecno Spark 40 Pro+ est équipé d’une batterie de 5200 mAh. Malgré sa grande capacité et sa finesse, l’autonomie de la batterie est jugée acceptable

Cependant, le téléphone impressionne par sa vitesse de recharge. Il prend en charge la charge filaire rapide de 45W, permettant une charge complète en 55 minutes, conformément aux mesures. Le chargeur 45W est inclus dans la boîte, ainsi qu’un câble USB Type-A vers Type-C. De plus, il offre la charge sans fil de 30W, ce qui est très rare et impressionnant dans cette gamme de prix. Le Spark 40 Pro+ prend également en charge la charge inversée filaire de 10W et la charge inversée sans fil de 5W.

Une fonctionnalité intéressante est le Bypass charging, qui permet d’éviter la surchauffe pendant les sessions de jeu ou multimédia prolongées en alimentant directement le téléphone tout en le maintenant branché. Tecno propose également une « Charging Protection » pour définir une limite de charge personnalisée ou utiliser l’IA pour maintenir la charge à 80% et la monter à 100% uniquement si nécessaire.

Audio

Le Tecno Spark 40 Pro+ dispose d’une configuration de haut-parleurs stéréo, avec l’écouteur amplifié servant de second canal. Un trou de haut-parleur supplémentaire sur le cadre supérieur améliore l’équilibre et la séparation stéréo.

En termes de volume, les haut-parleurs sont jugés « Moyens » (Average), ne devenant pas particulièrement forts. La qualité n’est pas exceptionnelle : les voix sont claires mais un peu étouffées, le son manque de définition et la scène sonore est étroite, avec des basses pratiquement inexistantes.

Le téléphone prend en charge Dolby Atmos, mais cela semble être uniquement pour les écouteurs. Le Spark 40 Pro+ prend également en charge l’audio Hi-Res et Hi-Res Wireless.

Connectivité et Capteurs

Le Tecno Spark 40 Pro+ est un appareil 4G, prenant en charge la connectivité LTE simultanée sur ses deux emplacements Nano-SIM. Il n’y a pas de support eSIM.

Pour la connectivité locale, il supporte le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band et le Bluetooth 5.3 avec support LE. Le positionnement est assuré par le GPS. Il intègre le NFC (selon le marché/la région), un port infrarouge et une radio FM. Le port USB Type-C est compatible avec la norme USB 2.0 et l’OTG/Host.

Le téléphone est équipé d’un ensemble complet de capteurs embarqués, incluant un accéléromètre et gyroscope (ST LSM6DSO), un magnétomètre et boussole (MEMSIC MMC5603), et un capteur de lumière et de proximité matériel (EMINENT MN79911). Il n’y a pas de baromètre. Le capteur d’empreintes digitales est sous l’écran, de type optique, et est à la fois précis et rapide.

Comparaison avec la concurrence

Au prix de 100 000 Fcfa pour la version avec 8+8 Go / 128 Go, et à 120 000 Fcfa pour la version 8+8 Go / 256 Go, le Spark 40 Pro+ fait face à une concurrence notable.

Le Samsung Galaxy A26 offre la 5G, une excellente qualité de fabrication avec Gorilla Glass Victus+ et une certification IP67 (immersion), ainsi qu’un engagement de six ans de mises à jour logicielles majeures. Cependant, son écran est moins bon et moins lumineux, il n’a pas de haut-parleurs stéréo, pas de charge sans fil ni inversée, et une charge filaire plus lente.

Le vivo iQOO Z10R, bien que sa disponibilité soit limitée, présente des atouts tels que les certifications IP68/IP69 et MIL-STD-810H, un chipset Dimensity 7400 plus performant permettant la 4K vidéo, l'OIS sur la caméra principale, et une très grande batterie de 5700 mAh.