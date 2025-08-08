Burkina Faso : Exercices de simulation ce samedi 9 août 2025 à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso

Le ministère de la Sécurité a annoncé la tenue d’exercices de simulation le samedi 9 août 2025 dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L’objectif vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité.

À Ouagadougou, les manœuvres se dérouleront aux abords de l’hôtel des municipalités et du siège du FESPACO. À Bobo-Dioulasso, elles auront lieu autour du siège de la Semaine nationale de la culture (SNC) et de la Maison de la culture.

Les autorités préviennent que ces opérations pourraient entraîner des coups de feu, des explosions et des perturbations de la circulation dans les zones concernées.

Le ministère invite les riverains et usagers à rester calmes et à poursuivre leurs activités normalement, tout en faisant preuve de responsabilité et de coopération pour le bon déroulement des exercices.