Burkina Faso : Exercices de simulation ce samedi 9 août 2025 à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Armée burkinabè, sécurité, défense
Armée burkinabè
publicite

Le ministère de la Sécurité a annoncé la tenue d’exercices de simulation le samedi 9 août 2025 dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L’objectif vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité.

À Ouagadougou, les manœuvres se dérouleront aux abords de l’hôtel des municipalités et du siège du FESPACO. À Bobo-Dioulasso, elles auront lieu autour du siège de la Semaine nationale de la culture (SNC) et de la Maison de la culture.

Les autorités préviennent que ces opérations pourraient entraîner des coups de feu, des explosions et des perturbations de la circulation dans les zones concernées.

Lire également 👉Attaque terroriste de sites sensibles : Les FDS en simulation pour des ripostes efficaces

Le ministère invite les riverains et usagers à rester calmes et à poursuivre leurs activités normalement, tout en faisant preuve de responsabilité et de coopération pour le bon déroulement des exercices.

Stimulation
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Annonce | TECNO Spark 40 Pro+ : Le roi des smartphones à moins de 150.000F

il y a 3 heures

Raynal Assurances lance son application mobile, une innovation au service de ses clients

il y a 5 heures

La nation burkinabè honore 74 héros de la lutte antiterroriste

il y a 5 heures

Un plombier à Ouagadougou décroche plus de 37 millions de F CFA au jeu 4+1 de la LONAB

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page