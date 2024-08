Attaque terroriste de sites sensibles : Les FDS en simulation pour des ripostes efficaces

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministère de la Sécurité (MSECU) a organisé, ce samedi 10 août 2024, à Roumtenga, à Ouagadougou, un exercice de simulation pour une riposte d’attaque terroriste d’un site sensible. Cette initiative a regroupé toutes les Unités des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

La suite après cette publicité

L’objectif de cet exercice est de tester l’interopérabilité des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la coordination des actions. Il vise également à permettre aux différentes Unités des FDS, d’évaluer et de tester leurs capacités de réaction à une attaque terroriste afin qu’en situation réelle, elles puissent se déployer de façon efficace et efficiente.

Sur le site des opérations, le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a souligné l’importance de cette initiative face à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il a félicité les FDS pour leur engagement dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Tout en exprimant sa satisfaction sur les enseignements tirés de cet exercice et les recommandations qui en ont découlé, le Ministre SANA a également annoncé que de tels exercices seront multipliés pour évaluer la capacité de réaction des Hommes en vue d’apporter les corrections nécessaires pour plus d’opérationnalisation des Unités combattantes.

L’exercice de simulation a également connu la présence du Ministre de la Justice et des Droits humains, Chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Me Edasso Rodrigue BAYALA, du Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Brigade Célestin SIMPORE et d’autres acteurs de la chaine de commandement des corps militaires et paramilitaires.

Source : DCRP/MSECU

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite