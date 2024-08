Ouagadougou : Un exercice de simulation d’attaque terroriste se déroulera le samedi 10 août 2024 entre 06 heures et 12 heures

publicite

Le Ministre de la Sécurité, informe les populations de la ville de Ouagadougou et particulièrement celles de la localité de Roumtenga ainsi que les riverains et usagers des grands axes d’entrée et de sortie de la ville de Ouagadougou qu’un exercice de simulation d’attaque terroriste, se déroulera le samedi 10 août 2024 entre 06 heures et 12 heures.

Cet exercice pourrait occasionner des coups de feu et des explosions ainsi que des perturbations de la circulation routière. Le Ministre invite les populations à ne pas paniquer et à vaquer librement à leurs occupations. Il sait compter sur l’engagement citoyen de tous afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions.

