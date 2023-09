Exercice de simulation : Des attaques terroristes déjouées à Ouagadougou

publicite

Les forces de défense et de sécurité ont déjoué une série d’attaques ce samedi 16 septembre 2023 à Ouagadougou, dans le cadre d’une simulation. Il s’agissait d’une attaque aux mess des officiers et au niveau du Monument des martyrs à Ouaga 2000.

Au niveau des mess des officiers, au cœur de la ville de Ouagadougou, aux environs de 9 heures, trois assaillants sont arrivés à bord d’un véhicule. Ils abattent le vigile à la porte d’entrée et prennent en otage des travailleurs dans les locaux. Les assaillants ont exigé la libération de deux leaders détenus en prison.

Peu de temps après, le périmètre a été sécurisé avec la mise en place d’un poste de commandement pour la coordination des opérations. Les FDS ont quadrillé la zone où se trouve la menace. Plusieurs unités ont, ainsi, été mobilisées. En ce même temps, l’équipe de secours a dressé des tentes vers l’institut français pour la prise en charge d’éventuels blessés.

Lourdement armés, les éléments des FDS munis de leur chien et d’un drone ont pris d’assaut le site des mess des officiers. Après des coups de feu et des détonations, c’est au tour de 11 heures que l’on apercevait l’évacuation des blessés pour des soins d’urgence.

Après plusieurs tentatives pour avoir des informations, c’est finalement vers 11h30 que la cellule de la gestion de la crise a animé un point de presse.

Selon le bilan à chaud, au niveau des mess des sous-officiers, l’on note le décès du vigile, 9 otages libérés avec un blessé qui est pris en charge par les services de santé.

« Les trois terroristes ont été neutralisés. C’est le lieu d’assurer la population que nos équipes d’intervention sont en action sur le terrain et que tout est en train de rentrer en ordre. Nous invitons la population à prendre en compte les consignes à adopter en cas d’attaque terroriste.

Évitez les déplacements inutiles. Ceux qui peuvent, restez chez vous. Respectez les protocoles et les consignes de sécurité qui sont donnés par les FDS notamment les cordons et les périmètres de sécurité. Toujours utilisez les numéros verts pour les cas de ce genre, 10-10, 17 et le 16 », a fait comprendre le Colonel Diabry de la cellule de crise.

Cependant, il a indiqué que dans le même temps, aux environs de 9h30, à travers les caméras du projet SMAART Burkina, deux véhicules ont ouvert le feu sur un véhicule diplomatique au niveau du rond-point des martyrs en laissant des tracts où ils menacent de s’en prendre aux familles des occidentaux dans la ville de Ouagadougou.

A l’écouter, un des véhicules a été aperçu dans le quartier Zone Du Bois, et un autre vers la sortie de Ouagadougou côté nord sur la RN3 grâce aux caméras de surveillance de la ville.

« Au niveau du rond-point du monument des martyrs, 6 victimes ont été enregistrées dont deux blessés très graves et des blessés légers. Et les terroristes ont été localisés et neutralisés », a laissé entendre le Colonel Diabry de la cellule de crise.

Ce récit s’inscrit dans le cadre d’un exercice sur la riposte terroriste dans la ville Ouagadougou. Le Ministre délégué, chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, a indiqué que cet exercice vise à tester la réactivité des équipes.

« Nous avons voulu tenir un exercice d’attaque complexe dans la ville de Ouagadougou. Il était bon de faire un exercice pour voir quels sont nos capacités, et comment anticiper une éventuelle attaque dans la ville de Ouagadougou. Également, tester la capacité pour qu’en cas de situation réelle, les unités puissent se déployer de façon efficace et efficiente. Nous allons poursuivre ces exercices pour pouvoir être le plus opérationnel possible en cas de situation », a-t-il relevé.

